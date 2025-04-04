- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1380 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1136-ту добу повномасштабної війни становлять 920 950 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 920950 (+1380) осіб,
- танків ‒ 10528 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21932 (+30) од,
- артилерійських систем – 25663 (+38) од,
- РСЗВ – 1349 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31669 (+72),
- крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42841 (+66) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.
- 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.