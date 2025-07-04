Втрати ворога станом на 4 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1227 добу повномасштабної війни становлять 1 024 210 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 липня втратила:

особового складу – близько 1024210 (+1120) осіб

танків – 10988 (+2) од

бойових броньованих машин – 22946 (+10) од

артилерійських систем – 29865 (+50) од

РСЗВ – 1428 (+1) од

засоби ППО – 1191 (+0) од

літаків – 420 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205)

крилаті ракети – 3436 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 53999 (+112)

спеціальна техніка – 3925 (+3)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені, а саме:

268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

2 крилаті ракети Іскандер-К.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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