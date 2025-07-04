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Втрати ворога станом на 4 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1227 добу повномасштабної війни становлять 1 024 210 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 липня втратила:
- особового складу – близько 1024210 (+1120) осіб
- танків – 10988 (+2) од
- бойових броньованих машин – 22946 (+10) од
- артилерійських систем – 29865 (+50) од
- РСЗВ – 1428 (+1) од
- засоби ППО – 1191 (+0) од
- літаків – 420 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205)
- крилаті ракети – 3436 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 53999 (+112)
- спеціальна техніка – 3925 (+3)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 липня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені, а саме:
- 268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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