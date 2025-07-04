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Втрати ворога станом на 4 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

дрон, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1227 добу повномасштабної війни становлять 1 024 210 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 липня втратила:

  • особового складу – близько 1024210 (+1120) осіб
  • танків – 10988 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 22946 (+10) од
  • артилерійських систем – 29865 (+50) од
  • РСЗВ – 1428 (+1) од
  • засоби ППО – 1191 (+0) од
  • літаків – 420 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205)
  • крилаті ракети – 3436 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 53999 (+112)
  • спеціальна техніка – 3925 (+3)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 4 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені, а саме:

  • 268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 4 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько