Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1250 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1106-ту добу повномасштабної війни становлять 880 660 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 березня втратила:

особового складу ‒ близько 880 660 (+1250) осіб,

танків ‒ 10 256 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 21 304 (+6) од,

артилерійських систем – 24 087 (+23) од,

РСЗВ – 1306 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1094 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 849 (+108),

крилаті ракети ‒ 3085 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39 512 (+84) од,

спеціальна техніка ‒ 3769 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

115-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.