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Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1250 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1106-ту добу повномасштабної війни становлять 880 660 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 березня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 880 660 (+1250) осіб,
- танків ‒ 10 256 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 304 (+6) од,
- артилерійських систем – 24 087 (+23) од,
- РСЗВ – 1306 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1094 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 849 (+108),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 512 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 3769 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 березня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 115-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.
- 55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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