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Втрати ворога станом на 5 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1390 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1137-ту добу повномасштабної війни становлять 922 340 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 квітня втратила:
- танків ‒ 10541 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21952 (+20) од,
- артилерійських систем 25730 (+67) од,
- РСЗВ – 1350 (+1) од,засоби ППО ‒ 1124 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31778 (+105),
- крилаті ракети ‒ 3130 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42954 (+113) од,
- спеціальна техніка ‒ 3788 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 51 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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