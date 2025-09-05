- Тип
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 810 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1290 добу повномасштабної війни становлять 1 086 220 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 вересня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 вересня втратила:
- особового складу – близько 1086220 (+810) осіб;
- танків – 11159 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23243 (+2) од;
- артилерійських систем – 32435 (+50) од;
- РСЗВ – 1480 (+1) од;
- засоби ППО – 1216 (+1) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56267 (+222);
- крилаті ракети – 3686 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60831 (+139);
- спеціальна техніка – 3956 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 вересня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил Україн повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
