Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 810 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1290 добу повномасштабної війни становлять 1 086 220 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 вересня втратила:

особового складу – близько 1086220 (+810) осіб;

танків – 11159 (+2) од;

бойових броньованих машин – 23243 (+2) од;

артилерійських систем – 32435 (+50) од;

РСЗВ – 1480 (+1) од;

засоби ППО – 1216 (+1) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56267 (+222);

крилаті ракети – 3686 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 60831 (+139);

спеціальна техніка – 3956 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил Україн повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

