Втрати ворога станом на 6 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1160 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1199 добу повномасштабної війни становлять 993 910 осіб.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Втрати Росії у війні на 6 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 червня втратила:

особового складу ‒ близько 993910 (+1160) осіб,

танків ‒ 10889 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22685 (+5) од,

артилерійських систем – 28794 (+44) од,

РСЗВ – 1406 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1180 (+3) од,

літаків – 413 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39193 (+174),

крилаті ракети ‒ 3271 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 50913 (+101) од,

спеціальна техніка ‒ 3907 (+0)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами,

169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

30 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети Іскандер-К.

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.