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Війна Війна
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Втрати ворога станом на 6 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1160 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1199 добу повномасштабної війни становлять 993 910 осіб.

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Втрати Росії у війні на 6 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 993910 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 10889 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22685 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28794 (+44) од,
  • РСЗВ – 1406 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1180 (+3) од,
  • літаків – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39193 (+174),
  • крилаті ракети ‒ 3271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50913 (+101) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3907 (+0)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 6 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 
  • 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ; 
  • 30 крилатих ракет Х-101; 
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К.
  •  4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 6 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько