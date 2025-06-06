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Втрати ворога станом на 6 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1160 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1199 добу повномасштабної війни становлять 993 910 осіб.
Втрати Росії у війні на 6 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 993910 (+1160) осіб,
- танків ‒ 10889 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22685 (+5) од,
- артилерійських систем – 28794 (+44) од,
- РСЗВ – 1406 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1180 (+3) од,
- літаків – 413 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39193 (+174),
- крилаті ракети ‒ 3271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50913 (+101) од,
- спеціальна техніка ‒ 3907 (+0)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами,
- 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 30 крилатих ракет Х-101;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К.
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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