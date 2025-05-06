Втрати ворога станом на 6 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1430 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1168 добу повномасштабної війни становлять 959 500 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 травня втратила:

особового складу ‒ близько 959 500 (+1430) осіб,

танків ‒ 10 766 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 416 (+5) од,

артилерійських систем – 27 431 (+61) од,

РСЗВ – 1378 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1155 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 142 (+145),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 353 (+103) од,

спеціальна техніка ‒ 3873 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

54 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни;

70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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