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Втрати ворога станом на 6 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1430 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1168 добу повномасштабної війни становлять 959 500 осіб.
Втрати Росії у війні на 6 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 959 500 (+1430) осіб,
- танків ‒ 10 766 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 416 (+5) од,
- артилерійських систем – 27 431 (+61) од,
- РСЗВ – 1378 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1155 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 142 (+145),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 353 (+103) од,
- спеціальна техніка ‒ 3873 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 54 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни;
- 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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