Втрати ворога станом на 6 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1291 добу повномасштабної війни становлять 1 087 180 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 вересня втратила:

особового складу – близько 1087180 (+960) осіб;

танків – 11161 (+2) од;

бойових броньованих машин – 23243 (+0) од;

артилерійських систем – 32474 (+39) од;

РСЗВ – 1480 (+0) од;

засоби ППО – 1217 (+1) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56523 (+256);

крилаті ракети – 3686 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 60950 (+119);

спеціальна техніка – 3957 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.