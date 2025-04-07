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Втрати ворога станом на 7 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1350 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1139-ту добу повномасштабної війни становлять 925 020 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 925 020 (+1350) осіб,
- танків ‒ 10567 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21997 (+25) од,
- артилерійських систем – 25817 (+31) од,
- РСЗВ – 1356 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1124 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31874 (+28),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+15),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43120 (+70) од,
- спеціальна техніка ‒ 3790 (+1)
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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