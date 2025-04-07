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Втрати ворога станом на 7 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1350 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1139-ту добу повномасштабної війни становлять 925 020 осіб.

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Втрати Росії у війні на 7 квітня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 925 020 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 10567 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21997 (+25) од,
  • артилерійських систем – 25817 (+31) од,
  • РСЗВ – 1356 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1124 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 31874 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+15),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43120 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3790 (+1)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 7 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько