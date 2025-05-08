Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1170 добу повномасштабної війни становлять 961 970 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 травня втратила:

особового складу ‒ близько 961 970 (+1200) осіб,

танків ‒ 10 782 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 429 (+10) од,

артилерійських систем – 27 552 (+50) од,

РСЗВ – 1379 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1156 (+1) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 407 (+141) од,

крилаті ракети ‒ 3197 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 604 (+120) од,

спеціальна техніка ‒ 3875 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни;

6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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