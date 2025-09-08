- Тип
Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1293 добу повномасштабної війни становлять 1 089 060 осіб.
Втрати Росії у війні на 8 вересня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 1 089 060 (+910) осіб,
- танків ‒ 11168 (+5) од.
- бойових броньованих машин ‒ 23258 (+4) од.
- артилерійських систем – 32545 (+29) од.
- РСЗВ ‒ 1481 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 1217 (+0) од.
- літаків ‒ 422 (+0) од.
- гелікоптерів ‒ 341 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 57278 (+461) од.
- крилатих ракет ‒ 3691 (+5) од.
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61135 (+81) од.
- спеціальної техніки ‒ 3961 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 вересня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
