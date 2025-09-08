Запланована подія 2

Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1293 добу повномасштабної війни становлять 1 089 060 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 вересня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1 089 060 (+910) осіб,
  • танків ‒ 11168 (+5) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 23258 (+4) од.
  • артилерійських систем – 32545 (+29) од.
  • РСЗВ ‒ 1481 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 1217 (+0) од.
  • літаків ‒ 422 (+0) од.
  • гелікоптерів ‒ 341 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 57278 (+461) од.
  • крилатих ракет ‒ 3691 (+5) од.
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61135 (+81) од.
  • спеціальної техніки ‒ 3961 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько