Ситуація в українській аграрній галузі залишається складною через триваючу з літа блокаду чорноморських портів, до якої вже з середини листопада додалася зупинка великих олійних заводів. Через неможливість продати вирощене зерно українські аграрії можуть почати масово банкрутувати вже навесні, особливо це торкнеться малого бізнесу.

Як пише Dilo, про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, передає УНІАН.

Ситуація критична

"На сьогодні немає жодних умов, які б свідчили, що сектор може нормально пережити наступний сезон. Тому що елеватори забиті зерном. Елеватори фактично мають сьогодні значну кількість продукції, яка буде перенесена на наступний рік. У нас залишки будуть. Мінагро каже 30-35 мільйонів тонн – я думаю, що цих залишків буде навіть більше. Тому що експорт у нас не рухається", - наголосив експерт.

Він зауважив, що багато хто з аграріїв пішов ва-банк, засіявши озимину. При цьому невідомо, що робити з майбутнім врожаєм у ситуації, коли уже і так зерном забиті склади.

"Може і будуть його збирати, продавати – але ціни на нього не буде, коли в один період часу вивалиться стільки продукції. Сектор збитковий, на межі виживання за рахунок неможливості продавати через ринкові механізми. Тому єдиний вихід – це або фінансові дотації з боку наших партнерів-європейців", - підкреслив Марчук.

Вже навесні масово збанкрутує малий бізнес

За збереження поточних умов експерт не виключає, що варто очікувати масового банкрутства аграріїв навесні чи влітку.

"Особливо це торкнеться малого бізнесу. Ми фактично будемо заручниками того, що малий бізнес масово буде йти в дефолт. Хтось буде перепродаватись – хтось буде, можливо, кооперуватися. Але знов-таки, щоб кооперуватися, треба мати майбутні ринки збуту – а їх фактично немає. Тому зараз вже з'являються на ринку пропозиції купівлі-продажу", - зазначив Марчук.

Раніше генеральний директор агрохолдингу"Нібулон" Андрій Вадатурський заявляв, що українські сільськогосподарські підприємства можуть зіткнутися з першими банкрутствами вже навесні 2027 року через скорочення експорту, падіння внутрішніх цін на зерно та обмежений доступ до кредитування. Фінансові резерви, які дозволяли аграріям працювати в умовах війни, поступово вичерпуються.