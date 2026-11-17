Американська корпорація Walt Disney повідомила про квартальні виторг і прибуток, які перевищили очікування Волл-стріт завдяки вищій відвідуваності тематичних парків і високим рейтингам трансляцій матчів NFL, а також оголосила про намір збільшити витрати на контент на 9% у наступному фінансовому році.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За підсумками четвертого фінансового кварталу, який завершився 3 жовтня, скоригований прибуток Disney на акцію становив 1,77 долара, тоді як аналітики в середньому прогнозували 1,67 долара, свідчать дані LSEG. Загальний квартальний виторг компанії зріс на 16% — до 25,9 мільярда доларів, а на премаркеті акції медіагіганта додали близько 2%.

Рада директорів Disney також погодилася підвищити річні дивіденди акціонерам на 33% — до 2 доларів на акцію, які виплачуватимуться двома платежами по 1 долару в січні та липні.

Інвестиції у контент і стратегія нового гендиректора

У листі до акціонерів керівництво компанії зазначило, що власник стримінгового сервісу Disney+ та кабельної мережі ESPN збільшить грошові витрати на контент до 26 мільярдів доларів наступного року, зокрема завдяки активнішим інвестиціям у міжнародні програми та права на спортивні трансляції. Водночас до 2029 фінансового року корпорація планує скоротити операційні витрати приблизно на 3 мільярди доларів.

Новий генеральний директор Джош Д'Амаро, який очолив Disney у березні, проводить компанію через період переходу аудиторії до стримінгових сервісів і посилення конкуренції з боку соціальних платформ, як-от YouTube та TikTok. Він заявив про намір зміцнювати стримінговий напрям і надалі інвестувати у тематичні парки та круїзні лайнери.

Фінансові результати за основними підрозділами

Ключові напрями бізнесу компанії продемонстрували суттєве зростання операційних показників у звітному кварталі.

Розважальний сегмент. У підрозділі, який охоплює стримінгові сервіси, телемережу ABC та інші канали, виторг зріс на 17% до 11,9 мільярда доларів завдяки збільшенню доходів від підписок, а операційний прибуток підскочив на 92% — до 1,3 мільярда доларів.

Парки та враження. Напрям тематичних парків і круїзних суден зафіксував рекордні фінансові показники — виторг збільшився на 15% до 10,1 мільярда доларів, а операційний прибуток зріс на 20%, майже до 2,3 мільярда доларів.

Спортивний сегмент. Виторг зріс на 16% до 4,6 мільярда доларів завдяки рекордним переглядам старту сезонів NFL та студентського футболу на ESPN, тоді як операційний прибуток напряму зріс на 53% — майже до 1,4 мільярда доларів.

У своєму прогнозі на 2027 фінансовий рік Disney підтвердила очікування двозначного зростання скоригованого прибутку на акцію та збільшення сукупного операційного прибутку сегментів приблизно на 8%, а капітальні витрати плануються на рівні близько 9 мільярдів доларів, як і в поточному фінансовому році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Disney звільняє тисячі працівників через скорочення витрат. Тоді розважальна корпорація Walt Disney Co. розпочала підготовку до чергового масштабного скорочення робочих місць, поставивши перед окремими менеджерами завдання забезпечити щорічну економію коштів на рівні 20%.