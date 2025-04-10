We make it Grain: реєстрацію на міжнародну конференцію Grain Ukraine 2025 відкрито

Найбільш впливова подія українського аграрного ринку — міжнародна конференція Grain Ukraine 2025, відбудеться 29–30 травня 2025. Головна тема цього року — "У пошуках нової маржинальності". Цього року подія особлива, адже відмічає 10-річчя з моменту заснування.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Перші особи зернового ринку, логістичного бізнесу, ринку їжі та фінансового сектору зустрінуться в Києві, щоб обговорити майбутнє зернової галузі, дослідити вплив військових ризиків та кліматичних змін на економіку агросектору, та знайти рішення, які допоможуть українським агрокомпаніям краще адаптуватися. Окремий фокус уваги – на маржинальності перспективних культур, які визначатимуть структуру українського агровиробництва у найближчі роки.

Серед важливих тем цього року:

Пошук нової маржинальності агросектора крізь рамку глобальних викликів

Як логістичному бізнесу зберегти маржу в умовах високої конкуренції та низького попиту

Відлуння минулого та виклики майбутнього: шлях до зміцнення глобальних позицій українського зерна

Від конкуренції до кооперації: як побудувати ефективний маржинальний ланцюжок від постачання до іноземного споживача

Ринок олійних: світові тренди та місце України

Відновлення інвестиційного фінансування: чи бути плану Маршалла?

Від полів до портів: як EUDR змінює ланцюги постачання українського зерна

Моделі конкурентоспроможності фермерів в Європі і Україні

Серед спікерів конференції:

Джонатан Грендж (Jonathan Grange), партнер Sunstone Brokers

Петр Крогман (Petr Krogman), власник компанії Agromino, президент Українсько-Чеської Торгової Палати

Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України

Ієн Дайкс (Iain Dykes), генеральний директор JTZE Horní Moštěnice s.r.o.

Валерій Ткачов, заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця"

Микола Горбачьов, президент Української зернової асоціації (УЗА)

Хелен Фейрлeмб (Helen Fairlamb), керівниця проєкту Agri Hubs у Всесвітній продовольчій програмі

Вікторія Блажко, керівниця відділу редакційного контенту та аналітики ASAP Agri

Ахмед Амін (Ahmed Amin), засновник та СЕО Sprint Trading

Богдан Костецький, операційний партнер торговельно-аналітичної компанії Barva Invest

Оксана Просоленко, засновниця та CEO I.P.Cert

Шаміль Хакіров, комерційний директор олійноекстракційного заводу компанії "Дельта Вілмар Україна"

Назар Малиняк, керівний партнер SmartFarming

Д-р Кіт Доусон (Dr. Keith Dawson), голова Central Plains Group, голова Шотландського товариства досліджень сільськогосподарських культур

На Grain Ukraine 2025 виступить понад 50 спікерів, які є експертами з торгівлі, логістики і фінансів на аграрному ринку. В події візьмуть участь українські та міжнародні експерти та аналітики. Організатори очікують більше 500 профільних учасників.

В межах конференції діятиме виставкова зона, де будуть представлені логістичні компанії, постачальники обладнання для агровиробників та агропереробників, банки, юридичні та страхові компанії. На учасників також чекає спеціальна вечірня нетворкінгова програма до 10-річчя Grain Ukraine, яка допоможе зміцнити ділові звʼязки.

Зареєструватися на Grain Ukraine 2025 на кращих умовах можна за посиланням.

Організатор події — компанія IdeasFirst. Генеральний партнер — Atria Brokers. Партнерами щорічної конференції виступають інвестиційна компанія SD Capital та група терміналів TIS, контент-партнер конференції — Trend & Hedge Club.

Конференція GRAIN UKRAINE — міжнародна галузева платформа для діалогу найбільших представників агроринку, керівників агропродовольчих компаній, комерційних та інвестиційних банків, а також технологічних трендсетерів в агросфері, що існує з 2016 року. Тут обговорюють останні тренди аграрного ринку, а також розвиток стійких бізнес-моделей та впровадження технологічних агроінновацій.