Хакери зламали мобільні додатки України та Росії і розіслали повідомлення про ядерні удари

Мобільний застосунок "Повітряна тривога" зазнав кібератаки — там зʼявилися сповіщення про радіаційну небезпеку. За кілька годин хакери здійснили "масовану атаку" на мобільний додаток МНС Росії.

Про це пише Dilo.

Додаток "Повітряна тривога" зазнав кібератаки

1 листопада було зафіксовано хакерську атаку на популярний серед українців мобільний додаток "Повітряна тривога". У соцмережах люди стали публікувати скріншоти з дивними оповіщеннями додатку: про радіаційну небезпеку, хімічну загрозу, підліт "Орєшніка" і навіть загрозу вуличних боїв у Києві.

Всі ці попередження з'явилися за короткий проміжок часу.

Згодом, додаток став недоступний для користувачів.

У Повітряних сил ЗСУ повідомили, що додаток "Повітряна тривога" піддався ворожому впливу, а жодної радіаційної загрози немає.

У Центрі протидії дезінформації також повідомили, що додаток, ймовірно, зазнав злому. Там закликали не панікувати, не переходити за жодними сторонніми посиланнями, а також не поширювати неперевірену інформацію.

У відомстві наголосили, що варто стежити за повідомленнями про повітряні тривоги через офіційні канали та ресурси уповноважених органів.

Telegram-канал додатку "Повітряна тривога" поінформував, що сторонні люди здійснили несанкціоноване втручання в роботу додатку.

"Ми відключили пуш-сповіщення та тимчасово призупинили роботу застосунку. Застосунок не зберігає персональних даних, тож загрози для користувачів немає. Просимо в жодному разі не переходити за посиланнями з підозрілих сповіщень", — додали там.

Наразі мобільний застосунок "Повітряна тривога" поступово відновлює функціонування після ворожої кібератаки та знову надсилає сповіщення користувачам, повідомила команда розробників сервісу.

"Наразі на карті доступна інформація про жовтий і червоний рівні небезпеки (дронова і масована дронова/ракетна відповідно). Також приходять push-сповіщення про тривоги. Тимчасово призупинено відображення цілей на карті", – йдеться в повідомленні.

За інформацією розробників, технічна команда впроваджує додаткові заходи кіберзахисту задля уникнення подібних інцидентів у майбутньому. Фахівці також запевнили у повній безпеці для користувачів, оскільки сервіс функціонує в анонімному режимі без збору чи зберігання персональних даних громадян.

Атака на застосунок МНС РФ

За кілька годин хакери здійснили «масовану атаку» на мобільний додаток МНС Росії, повідомили у відомстві. У ніч на 2 листопада користувачам почали приходити пуш-повідомлення про запущені «ядерні боєголовки по всіх регіонах» РФ. При цьому вказувалося, що боєголовки летять носіях P1-SUN. Так називається FPV-дрон-перехоплювач, розроблений українською компанією SkyFall для боротьби з безпілотниками типу «Шахед» та крилатими ракетами. Мешканців закликали запастися їжею на три тижні та сховатися у підвалах.

Після повідомлення схожого змісту почали розсилати канали регіональних управлінь МНС у російському держмесенджері Мах. У МНС заявили, що ведуть роботи з усунення «уразливості мобільного додатка та відновлення його нормального функціонування».

Нагадаємо, у вересні уряд України ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, запровадивши два рівні тривоги: "жовтий" (атака дронів) та "червоний" (ракетна або комбінована загроза).