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Хакери зламали мобільні додатки України та Росії і розіслали повідомлення про ядерні удари
Мобільний застосунок "Повітряна тривога" зазнав кібератаки — там зʼявилися сповіщення про радіаційну небезпеку. За кілька годин хакери здійснили "масовану атаку" на мобільний додаток МНС Росії.
Про це пише Dilo.
Додаток "Повітряна тривога" зазнав кібератаки
1 листопада було зафіксовано хакерську атаку на популярний серед українців мобільний додаток "Повітряна тривога". У соцмережах люди стали публікувати скріншоти з дивними оповіщеннями додатку: про радіаційну небезпеку, хімічну загрозу, підліт "Орєшніка" і навіть загрозу вуличних боїв у Києві.
Всі ці попередження з'явилися за короткий проміжок часу.
Згодом, додаток став недоступний для користувачів.
У Повітряних сил ЗСУ повідомили, що додаток "Повітряна тривога" піддався ворожому впливу, а жодної радіаційної загрози немає.
У Центрі протидії дезінформації також повідомили, що додаток, ймовірно, зазнав злому. Там закликали не панікувати, не переходити за жодними сторонніми посиланнями, а також не поширювати неперевірену інформацію.
У відомстві наголосили, що варто стежити за повідомленнями про повітряні тривоги через офіційні канали та ресурси уповноважених органів.
Telegram-канал додатку "Повітряна тривога" поінформував, що сторонні люди здійснили несанкціоноване втручання в роботу додатку.
"Ми відключили пуш-сповіщення та тимчасово призупинили роботу застосунку. Застосунок не зберігає персональних даних, тож загрози для користувачів немає. Просимо в жодному разі не переходити за посиланнями з підозрілих сповіщень", — додали там.
Наразі мобільний застосунок "Повітряна тривога" поступово відновлює функціонування після ворожої кібератаки та знову надсилає сповіщення користувачам, повідомила команда розробників сервісу.
"Наразі на карті доступна інформація про жовтий і червоний рівні небезпеки (дронова і масована дронова/ракетна відповідно). Також приходять push-сповіщення про тривоги. Тимчасово призупинено відображення цілей на карті", – йдеться в повідомленні.
За інформацією розробників, технічна команда впроваджує додаткові заходи кіберзахисту задля уникнення подібних інцидентів у майбутньому. Фахівці також запевнили у повній безпеці для користувачів, оскільки сервіс функціонує в анонімному режимі без збору чи зберігання персональних даних громадян.
Атака на застосунок МНС РФ
За кілька годин хакери здійснили «масовану атаку» на мобільний додаток МНС Росії, повідомили у відомстві. У ніч на 2 листопада користувачам почали приходити пуш-повідомлення про запущені «ядерні боєголовки по всіх регіонах» РФ. При цьому вказувалося, що боєголовки летять носіях P1-SUN. Так називається FPV-дрон-перехоплювач, розроблений українською компанією SkyFall для боротьби з безпілотниками типу «Шахед» та крилатими ракетами. Мешканців закликали запастися їжею на три тижні та сховатися у підвалах.
Після повідомлення схожого змісту почали розсилати канали регіональних управлінь МНС у російському держмесенджері Мах. У МНС заявили, що ведуть роботи з усунення «уразливості мобільного додатка та відновлення його нормального функціонування».
Нагадаємо, у вересні уряд України ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, запровадивши два рівні тривоги: "жовтий" (атака дронів) та "червоний" (ракетна або комбінована загроза).