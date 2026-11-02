Хакери зламали холодильники супермаркетів у шести країнах ЄС: температура піднялася до +50°C

Масштабна кібератака вдарила по мережах супермаркетів у шести країнах Європи, вивівши з ладу їхні холодильні та морозильні системи. Зловмисники дистанційно змінили налаштування обладнання, що призвело до масового псування продуктів та мільйонних збитків для рітейлерів.

Як повідомляє Dilo, про це пише BBC.

Хакерська атака торкнулася десятків торговельних точок у Бельгії, Люксембурзі, Швеції, Ірландії, Нідерландах та Естонії. Найбільше постраждала бельгійська мережа Delhaize, де з ладу вийшло обладнання приблизно у 40 магазинах.

У Швеції проблеми виникли в окремих супермаркетах ICA та Coop, а в Ірландії хакери атакували 13 магазинів SuperValu.

Механізм атаки виявився однаковим для всіх регіонів: хакери дистанційно примусово переключили випарники пристроїв у режим розморожування. В окремих магазинах, зокрема в шведському Sjöbo, температура всередині морозильників піднялася до +50°C. Це спричинило повне танення замороженого товару за одну ніч.

Рітейлери рахують мільйонні збитки

Внаслідок температурного стрибка магазини змушені масово утилізувати продукти харчування. За попередніми оцінками місцевих ЗМІ, загальні втрати вже сягають мільйонів євро.

Лише один із бельгійських філіалів Delhaize у Фландрії повідомив про втрату товару на суму понад 100 000 євро. Керівництво зазначає, що ця цифра не враховує додаткових збитків від можливого тимчасового закриття магазину для покупців.

Про подібні випадки псування м'ясних та свіжих продуктів повідомляють також дрібні торговці з Нідерландів та Естонії.

Фахівці виправляють вразливості та посилюють захист обладнання

Бельгійська компанія Sabcobel, яка обслуговує постраждалі холодильні системи, повідомила про цілодобову роботу над відключенням компрометованих пристроїв від мережі.

За словами генерального директора Стефана Моеланса, цей інцидент аналогічний жовтневій атаці на сотні французьких супермаркетів.

Фахівці зазначають, що для повного усунення проблеми потрібне фізичне втручання та модифікація пристроїв, адже звичайного оновлення програмного забезпечення недостатньо.

Переведення обладнання на ізольовані та безпечні інтернет-з'єднання залишається головним способом захисту. Наразі національні агентства кібербезпеки Бельгії та Швеції стежать за ситуацією, а особи зловмисників поки що залишаються невідомими.

Нагадаємо, у ніч на 12 жовтня хакери атакували кілька сотень магазинів великих продуктових мереж у Франції: у торгових точках було зламано системи керування холодильниками та морозильними камерами, через що частина обладнання нагрілася, а свіжі та заморожені продукти зіпсувалися.