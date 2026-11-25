Харківський безпековий стандарт, який передбачає координацію екстрених і комунальних служб під час російських атак, планують поширити на інші громади України. Першими досвід Харкова вивчають представники Сумської та Рівненської міських рад, які прибули до міста з робочим візитом.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення Асоціації прифронтових міст та громад.

Вона реалізовує цей проєкт разом із Харківською міськрадою за підтримки Програми малих грантів Глобального екологічного фонду (ГЕФ) в Україні, яку впроваджує Програма розвитку ООН (ПРООН), через громадську організацію "Я врятований".

До складу делегацій увійшли представники місцевої влади на чолі із заступником мера Сум Леонідом Ніколаєнком та заступником мера Рівного Артемом Ганущаком. Під час візиту вони ознайомлюються з роботою ситуаційного центру Харкова, диспетчерської служби та механізмами взаємодії рятувальників, медиків і комунальних служб.

Як працює Харківський безпековий стандарт

За словами голови асоціації, мера Харкова Ігоря Терехова, основна мета ініціативи – передати іншим містам практичні рішення, які допомагають швидше реагувати на російські удари та зменшувати загрози для населення.

"Той досвід, який, на жаль, напрацьований нами ціною життя людей, важливий, аби ми ділилися ним і передавали іншим містам та громадам. Ми готові разом із вами напрацьовувати алгоритми дій для кожного міста", – зазначив він.

За його словами, ситуаційний центр Харкова створювали з урахуванням воєнних загроз, зокрема необхідності оперативно визначати місця влучань і координувати роботу міських служб.

Одним із перших завдань було скорочення тривалості повітряних тривог, які суттєво обмежували діяльність підприємств, установ і міського транспорту. Завдяки співпраці з військовими та відповідними службами вже протягом першого місяця тривалість тривог вдалося зменшити приблизно на 40%.

Ще одним результатом роботи ситуаційного центру стало прискорення визначення місця російського удару. Якщо раніше на це могло знадобитися близько п'яти хвилин, то зараз, за інформацією міської влади, відповідні служби встановлюють місце влучання приблизно за 30 секунд.

Після цього до ліквідації наслідків залучають рятувальників, комунальні служби та медиків.

Терехов також звернув увагу на необхідність попереджати працівників екстрених і комунальних служб про загрозу повторних атак. За його словами, система дає змогу оперативно передавати інформацію про нову небезпеку, призупиняти роботи на місці обстрілу та евакуювати людей.

Першими досвід Харкова вивчають представники Сумської та Рівненської міських рад. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Як досвід Харкова використовуватимуть Суми та Рівне

Заступник мера Сум Леонід Ніколаєнко повідомив, що місто зацікавлене у створенні власного ситуаційного центру. Через регулярні російські обстріли Суми потребують ефективнішої координації служб, які відповідають за безпеку населення та ліквідацію наслідків атак.

Водночас він зазначив, що Суми також мають власні напрацювання у сфері цивільного захисту, якими готові ділитися з іншими громадами.

Своєю черго заступник мера Рівного Артем Ганущак наголосив, що досвід Харкова актуальний не лише для прифронтових міст, оскільки ракетні та дронові атаки становлять загрозу для всіх регіонів України. За його словами, у Рівному вже завершують створення власного кризового центру. Отримані під час візиту практичні знання планують використати для вдосконалення його роботи.

У межах робочої поїздки делегації також ознайомляться з діяльністю диспетчерської служби "1562", системою цивільного захисту та досвідом протидії FPV-дронам.

Що відомо про Харківський безпековий стандарт

У жовтні 2026 року Ігор Терехов представив Харківський безпековий стандарт під час засідання Ради коаліції за участю прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Ініціатива передбачає запровадження комплексної системи цивільного захисту, яка об'єднує попередження про загрози, визначення місць ударів, координацію екстрених служб і відновлення пошкодженої інфраструктури.

Окремі елементи цієї моделі вже застосовують у Запоріжжі. Після ознайомлення з харківським досвідом місто запровадило практику роботи ситуаційного центру, співробітники якого здійснили понад 1600 виїздів.

Поширення таких рішень серед українських громад є одним із напрямів діяльності Асоціації прифронтових міст та громад.