Міжнародні партнери можуть передати Україні 40 винищувачів, ракети для ППО та безпілотні системи.

Як пише Dilo, про це йшлося під час 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, де виступив міністр оборони України Євгеній Хмара. Окремо він підписав угоду про створення з Німеччиною спільного виробництва розвідувальних безпілотників для Сил оборони.

Усі ці домовленості стосуються напрямів, які раніше окреслив президент Зеленський. Йдеться про потребу України ще в 40 винищувачах F-16, шведських Gripen і французьких Rafale, а також додаткових літаках Mirage.

"Мова йде про додаткові 40 винищувачів. Окрім них – нам потрібна повна авіаційна екосистема: пілоти, озброєння та обслуговування", – сказав Хмара.

Він розповів партнерам, що Сили оборони не лише перехоплюють повітряні цілі, а й системно знищують засоби, за допомогою яких РФ здійснює ракетний терор проти українських міст.

"Проти балістики ми діємо асиметрично. Знищуємо ворожі пускові установки. За останні декілька місяців Сили оборони уразили 16 "Іскандерів" та С-400", – зазначив міністр.

Водночас для подальшого посилення захисту українського неба потрібна додаткова допомога партнерів. Хмара визначив три головні напрями: протиповітряна оборона, посилення авіаційних спроможностей і безпілотні системи.

Окремо Хмара закликав партнерів передати Україні ракети-перехоплювачі для ППО з наявних запасів. Натомість Україна готова компенсувати ці поставки новими ракетами в межах уже укладених контрактів.

Ще один пріоритет – безпілотні системи. Україна зацікавлена в додатковій підтримці FPV-дронами, безпілотниками середньої та великої дальності, засобами перехоплення реактивних "Шахедів", а також наземними роботизованими комплексами.

За словами Хмари, крім безпосередньої військової допомоги, Україна пропонує союзникам розвивати спільне виробництво озброєння. Уже запущено 11 таких проєктів, а один із пріоритетів на 2027 рік – їх масштабування.

"Україна має бойовий досвід та технології, партнери – виробничі лінії та інвестиційні спроможності. Об’єднавши це, ми зможемо швидше створювати ефективну зброю в достатній кількості, аби зміцнювати наші армії", – наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, Німеччина виділила Україні €11,55 млрд військової допомоги у 2026 році. Це майже вшестеро більше, ніж у 2022 році, коли обсяг підтримки становив €2 млрд. На 2027 рік німецький уряд запланував ще €11,6 млрд.