Хокейний клуб "Тризуб" відсудив майже 10 мільйонів гривень в "Укрнафти": подробиці справи

Господарський суд Київської області призначив стягнути з ПАТ "Укрнафта" на користь Громадської організації "Хокейний клуб "Тризуб" 9,5 мільйонів гривень боргу та 114 тисяч гривень витрат по сплаті судового збору.

Про це повідомило видання"Чемпіон", посилаючись на рішення суду, яке є в його розпорядженні.

Згідно з рішенням суду, цю суму заборгувала "Укрнафта" за умовами спонсорського контракту, який сторони підписали у 2024 році. За її умовами, "Укрнафта" мала сплатити хокейному клубу "Тризуб" 15 млн гривень кількома траншами до 29 грудня 2024 року.

"Компанія сплатила лише один з них на суму 2,5 млн після чого у вересні оголосила про розірвання контракту, оскільки чемпіонат не почався в умовлені терміни. Пізніше Укрнафта подала до суду, щоб повернути ці гроші", — йдеться у матеріалі.

За даними журналістів, "Тризуб" подав зустрічний позов, наголосивши, що розірвання було неправомірним. Договір можна було розірвати за умови інформування про це не менше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання та не пізніше ніж за 60 днів до дати проведення Чемпіонату. Однак, як повідомляє видання, "Укрнафта" в ці терміни не вклалася.

Нагадаємо, Апеляційний суд Свеа (Стокгольм) 31 січня 2025 року підтвердив рішення на користь України у справі за позовом акціонерів "Укрнафти". Суд відхилив вимогу трьох кіпрських компаній про скасування арбітражного рішення від 4 лютого 2021 року.