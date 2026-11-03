Хто стоїть за атакою на Binance? У Північній Кореї різко відповіли на звинувачення ФБР

Північна Корея заперечила причетність до масштабної хакерської атаки на криптовалютну біржу Binance, внаслідок якої, за повідомленнями, було викрадено $6,3 млрд. Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чжон назвала звинувачення ФБР політичною провокацією та заявила, що Вашингтон намагається сформувати негативний образ країни.

Як пише Delo.ua, про це інформує Businessinsider.

Що заявили у Північній Кореї

У вівторок, 3 листопада, Кім Йо Чжон виступила із заявою у відповідь на звинувачення американського Федерального бюро розслідувань. За її словами, спроби пов'язати КНДР із кіберзлочинами є частиною політики США, спрямованої на формування образу Північної Кореї як кіберзлочинної держави.

Вона назвала такі звинувачення "серйозною політичною провокацією" та заявила, що Вашингтон використовує тему кіберзлочинності для дискредитації Пхеньяна.

Окремо Кім Йо Чжон звернула увагу на плани адміністрації президента США Дональда Трампа щодо конфіскації незаконно отриманої криптовалюти та її використання для формування стратегічного резерву.

За її словами, інформація про кінцевих отримувачів так званої викраденої криптовалюти може допомогти встановити, хто насправді стоїть за хакерською атакою.

Злам Binance

Заява Пхеньяна пролунала на тлі масштабного інциденту з безпекою Binance - найбільшої криптовалютної біржі світу.

29 жовтня на платформі повідомили про несанкціоноване виведення криптовалютних активів на загальну суму близько $6,3 млрд.

Спочатку в компанії припускали, що одним із можливих джерел проникнення міг стати скомпрометований ноутбук інженера DevOps. Згодом Binance уточнила, що під час розслідування виявили й інші потенційні точки доступу до систем.

Водночас представники біржі заявили, що не знайшли доказів компрометації приватних ключів криптовалютних гаманців.

На час розслідування Binance тимчасово призупинила виведення коштів. Також компанія повідомила про заморожування активів на суму близько $3 млрд.

Чому атака на Binance привернула увагу США

Кібератаки, пов'язані з Північною Кореєю, тривалий час залишаються предметом уваги американських правоохоронних органів. Вашингтон неодноразово звинувачував північнокорейські хакерські угруповання у викраденні цифрових активів і використанні криптовалют для фінансування державних програм.

Однак Пхеньян традиційно відкидає такі звинувачення.

Наразі публічна заява Кім Йо Чжон стала черговим епізодом протистояння між США та КНДР, цього разу на тлі одного з найгучніших інцидентів у криптовалютній індустрії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що злам Binance обвалив крипторинок і збитки могли сягнути $6,3 млрд. Масштабна хакерська атака на криптовалютну біржу Binance посилила тиск на цифрові активи: біткоїн подешевшав на 3,1% і опустився приблизно до 77,3 тис. доларів, тоді як Ethereum, Solana та XRP також продемонстрували спад.