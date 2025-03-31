Хвилина мовчання: у Києві запускатимуть візуальні нагадування на рекламних носіях

Столична влада звернулася до власників рекламних носіїв з проханням інформувати киян про хвилину мовчання. З 1 квітня, щодня о 9-й ранку, на диджитал-білбордах, сітілайтах та інформаційних стендах у метро з’являтиметься візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

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Про це інформує пресслужба КМДА.

Оператори реклами підтримали ініціативу хвилини мовчання

Координаційна рада з підготовки та впровадження Концепції меморіалізації учасників та подій російсько-української війни затвердила єдиний візуальний стиль для інформаційного повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

Більшість операторів зовнішньої реклами вже підтримали цю ініціативу, і до неї можуть приєднатися інші підприємці.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова Координаційної ради Вікторія Муха, затверджений шаблон знаходиться у вільному доступі на сайті Київради та доступний для всіх, хто бажає долучитися до акції вшанування.

"Це важливий жест вдячності та поваги до наших полеглих героїв. Щоденна хвилина мовчання нагадує про ціну свободи, яку платить Україна, за право існувати. Переконана, що такі заходи об’єднують націю та формують національну пам’ять", – наголосила Вікторія Муха.

Пошуком візуального рішення займалася членкиня Координаційної ради та співзасновниця платформи культури пам’яті "Минуле. Майбутнє. Мистецтво" Катерина Семенюк.

На громадських засадах до процесу долучилася студія візуальних комунікацій Kultur, зокрема її креативний директор Саша Биченко, дизайн-стратег Олексій Сальников та режисерка монтажу Яна Шусторович.

Рішення, знайдене командою, базується на стриманому мінімалістичному підході, поєднаному з меморіальним шрифтом UAF Memory, розробленим шрифтотворцем Дмитром Растворцевим для вшанування загиблих українських героїв за ініціативою бренд-дизайнера ЗСУ Тараса Іщика.

Про хвилину мовчання в Україні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський встановив в Україні щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання в пам'ять про загиблих внаслідок російської військової агресії.

Хвилина мовчання має оголошуватися щодня о 9:00, серед іншого, у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності, в закладах освіти та в дипломатичних установах України за кордоном.