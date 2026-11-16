Ядерна безпека під загрозою: регулятори 38 країн попередили про найвищий ризик аварії в Україні цієї зими

Регулятори ядерної безпеки, що представляють 38 країн світу, заявили про зростання загрози ядерної аварії в Україні цієї зими та закликали Росію негайно припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

Як пише Dilo, про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на спільну заяву організацій HERCA, WENRA та NORA, до яких входять країни ЄС, США, Велика Британія, Канада та Японія.

Повторення сценарію Чорнобиля через блекаут

РФ посилила атаки дронами та ракетами по електростанціях, підстанціях і лініях електропередач України, енергосистема якої вже ослаблена. У заяві наголошується на нагальній потребі зупинити обстріли об'єктів, критично важливих для безпечної роботи атомних станцій.

Головне занепокоєння фахівців полягає в тому, що без стабільного зовнішнього живлення українським АЕС дедалі важче охолоджувати ядерне паливо.

Перегрів може призвести до розплавлення активної зони та викиду радіоактивних речовин в атмосферу за сценарієм Чорнобильської катастрофи 1986 року, коли радіація поширилася на Україну, Білорусь, Росію та значну частину Європи.

Прогнозують найважчу зиму через нову тактику ударів

Голова HERCA та NORA Пер Странд в інтерв'ю зазначив, що останніми тижнями російські обстріли стали значно небезпечнішими через використання точніших безпілотників із більшою бойовою частиною. За його словами, ця тактика створює найвищий ризик ядерного інциденту саме цієї зими.

Найгіршим сценарієм Странд назвав загальнонаціональний блекаут, який одночасно зачепить дев'ять діючих ядерних реакторів в Україні.

Він підкреслив, що катастрофі можна запобігти, якщо зараз посилити тиск на РФ, інакше європейським країнам доведеться готуватися до ліквідації наслідків радіаційної аварії.

Запорізька АЕС тримається на одній лінії живлення

За даними МАГАТЕ, військова активність уже змусила деякі енергоблоки українських АЕС знизити потужність. Загалом три підконтрольні Україні атомні станції забезпечують близько 80% споживання електроенергії в країні цієї зими.

Тим часом найбільша в Європі Запорізька АЕС, окупована російськими військами, не генерує струм, але потребує постійного живлення з української енергосистеми для охолодження реакторів.

Від початку повномасштабної війни станція 27 разів залишалася без зовнішнього світла і переходила на дизель-генератори, а з кінця березня працює лише від однієї резервної лінії електропередач.

Нагадаємо, комісія ООН з розслідування щодо України назвала воєнними злочинами атаки Росії по енергетичним об'єктам в Україні, а вище керівництво РФ визнали безпосередніми винуватцями цих ударів.

14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке береже світ від радіаціїзруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Представники МАГАТЕпідтвердилиповідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.