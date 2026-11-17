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Як бути помітною в інформаційному шумі й де межа між сміливістю та необережністю: панель на SHE Congress 2026
Аудиторія по-іншому обирає, кому довіряти та за ким стежити, а одне публічне висловлювання здатне змінити ставлення до людини. 8 грудня в Києві на SHE Congress 2026 відбудеться панельна дискусія "Як будувати власну професійну видимість та друга сторона публічності".
Як змінилася поведінка аудиторії та спосіб, у який ми споживаємо інформацію? Що впливає на вибір, кому довіряти? І як бути помітною, коли інформаційного шуму більше, ніж будь-коли?
На панелі учасниці обговорять, як креативність, власний стиль і вміння говорити про важливе по-своєму допомагають вирізнятися, а також де проходить межа між сміливістю та необережністю і хто відповідає за сказане в кадрі.
Окремо поговорять про подкасти, YouTube, соцмережі, колонки, а також про те, як формувати навколо себе власну аудиторію та перетворювати персональний бренд на професійний актив.
Модеруватиме панельну дискусію Тетяна Смірнова, СЕО ekonomika+.
Учасниці дискусії:
- Юля Карпова, засновниця БО БФ "Юлині бабусі";
- Олена Цинтила, телеведуча "Ми – Україна";
- Влада Ліберова, фотографиня-документалістка та воєнна кореспондентка;
- Наталя Островська, ведуча ТСН;
- Маргарита Січкар, засновниця BookArtHouse;
- Катерина Аніщенко, адвокат, експертка з правового захисту жінок у бізнесі, військового та сімейного права.
8 грудня 2026 року
Київ
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