Аудиторія по-іншому обирає, кому довіряти та за ким стежити, а одне публічне висловлювання здатне змінити ставлення до людини. 8 грудня в Києві на SHE Congress 2026 відбудеться панельна дискусія "Як будувати власну професійну видимість та друга сторона публічності".

Як змінилася поведінка аудиторії та спосіб, у який ми споживаємо інформацію? Що впливає на вибір, кому довіряти? І як бути помітною, коли інформаційного шуму більше, ніж будь-коли?

На панелі учасниці обговорять, як креативність, власний стиль і вміння говорити про важливе по-своєму допомагають вирізнятися, а також де проходить межа між сміливістю та необережністю і хто відповідає за сказане в кадрі.

Окремо поговорять про подкасти, YouTube, соцмережі, колонки, а також про те, як формувати навколо себе власну аудиторію та перетворювати персональний бренд на професійний актив.

Модеруватиме панельну дискусію Тетяна Смірнова, СЕО ekonomika+.

Учасниці дискусії:

Юля Карпова , засновниця БО БФ "Юлині бабусі";

Олена Цинтила , телеведуча "Ми – Україна";

Влада Ліберова , фотографиня-документалістка та воєнна кореспондентка;

Наталя Островська , ведуча ТСН;

Маргарита Січкар , засновниця BookArtHouse;

Катерина Аніщенко , адвокат, експертка з правового захисту жінок у бізнесі, військового та сімейного права.

8 грудня 2026 року

Київ

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