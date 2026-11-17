У Києві відновили рух поїздів на “зеленій” (Сирецько-Печерській) лінії метро між станціями “Осокорки” та “Червоний хутір”.

Про це інформує Dilo з посиланням на посиланням на КМДА.

У Києві відновили рух поїздів на "зеленій" гілці метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".

Наразі поїзди курсують на двох окремих ділянках лінії:

"Сирець" - "Видубичі";

"Осокорки" - "Червоний хутір".

Інтервал руху на лівобережній ділянці становить 10 хвилин, на правобережній - 8 хвилин.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції столичного метрополітену продовжують працювати в режимі укриттів.

Сполучення між лівим і правим берегом Києва

Нагадаємо, 17 листопада у Києві перекрили рух Північним і Південним мостами внаслідок російських ударів. Громадський транспорт, маршрути якого пролягали через ці переправи, курсує зі змінами.

Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену внаслідок нічного російського обстрілу тимчасово призупинено рух поїздів зеленою лінією метро на ділянці між станціями “Осокорки” та “Червоний хутір”.

Водночас поїзди міської кільцевої електрички Kyiv City Express продовжують курсувати повним кільцем, зберігаючи транспортне сполучення між лівим і правим берегом столиці попри ворожі обстріли та обмеження руху мостами.