Як український чай "Мономах" завойовує нові ринки

У грудні 2024 року в румунських супермаркетах Lidl і Auchan з’явився український чай "Мономах". На перший погляд – звичайна новина про вихід нового бренду на ринок. Але за цією подією стоїть п’ять років наполегливої роботи, десятки презентацій, тисячі чашок чаю під час робочих нарад та… подолання культурного бар’єра, який здавався непорушним.

Румунія – країна, де чай був "ліками"

Коли приблизно п’ять років тому в компанії "Мономах" вирішили виходити на румунський ринок, прогноз був скептичним. 99% споживання гарячих напоїв там – це кава. Чай традиційно сприймається в Румунії радше як засіб від застуди, продається здебільшого в аптеках і асоціюється з лікувальними травами.

"Ми почали з малого – партнерських акцій у книжкових магазинах, невеликих презентацій, дегустацій. І тільки через п’ять років нас помітили великі мережі", – розповідає співвласник компанії "Мономах" Тарас Барабаш.

Покупців підкорила яскрава упаковка, подарункові набори та сміливий асортимент, якого ще не було на ринку. Lidl і Auchan швидко розширили полицю з українським чаєм, а бренд почав готуватися до нового сезону з амбіційними планами.

Компанія продовжує опановувати румунський ринок, веде перемовини з іншими торговельними мережами, проводить рекламні активності, збільшує асортимент.

За словами Тараса Барабаша – Румунія наразі є найцікавішим кейсом зміни ставлення до українського чаю.

Польща – країна бергамоту і… каркаде

У Польщі чайний ринок виглядає інакше. Тут шанують класичний чорний чай з бергамотом, але дивуються, коли бачать, що "Мономах" пропонує не один, а щонайменше чотири його різновиди.

Ще одна несподіванка: трав’яні та каркаде-мікси, які в Україні зазвичай знаходяться внизу рейтингу продажів, у Польщі входять у топ разом із бергамотом. Польські споживачі, схоже, охоче експериментують, а незвична пропозиція тільки підсилює інтерес.

Італія – любов з першого ковтка

На італійському напрямку партнери активно просувають український чай, запитують актуальні промоматеріали та вже вивели продукцію в одну з великих національних торговельних мереж.

"З ними легко працювати, вони “горять” продуктом. Це надихає і мотивує розширювати присутність в Італії", – кажуть у компанії.

Вихід за кордони Європи

Окрім Румунії, Польщі та Італії, "Мономах" експортується незалежним дистриб’юторам в понад 20 країн світу, зокрема до Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади, Угорщини, Молдови та Грузії. Є й поставки до США – зокрема, у Нью-Йорк, Сіетл та Лос-Анджелес.

Американський ринок великий і непростий – і цим дуже цікавий. Попереду багато роботи в США, і команда "Мономаха" сприймає цей виклик як надзвичайно цікаву можливість і, певною мірою, пригоду.

Експорт наразі займає лише 5% продажів чаю компанії "Мономах", а 95% обсягу припадає на український ринок. Основна частина експорту – це саме європейські країни, де бренд поступово вибудовує стабільну присутність.

Навіть на ринках із жорсткою конкуренцією українському бренду вдається знайти свою нішу.

Наполегливість як стратегія

Історія експорту "Мономаху" – це не лише про продукт, а й про витримку. Кожен ринок вимагає адаптації: від смаків і дизайну упаковки до каналів дистрибуції. У Румунії довелося змінювати уявлення про саму категорію "чай", у Польщі – підлаштовуватися під несподівані топи продажів, в Італії – працювати в тандемі з емоційними партнерами, які готові експериментувати.

Експортна стратегія компанії демонструє, що український бренд може не лише конкурувати з міжнародними виробниками, а й змінювати уявлення споживачів про сам продукт навіть у "кавових" країнах.

Довідково

ПрАТ "Мономах" – 100% українська компанія з понад 30-річною історією та командою з більш ніж 500 співробітників. Це перше в Україні сертифіковане чайне виробництво, яке пройшло повну модернізацію відповідно до стандартів ЄС, має міжнародну сертифікацію FSSC 22000.

Бренди компанії: LOVARE, MONOMAX, "Чайні шедеври", "Три слони", FERARRA, "Кавові шедеври". Продукція експортується до понад 20 країн світу.

Компанія підтримує громади, лікарні, школи, дитячі будинки. У липні 2024 року передано 1 млн грн на відбудову лікарні "Охматдит". З 2014 року "Мономах" допомагає Збройним силам України та реалізує проєкт "Чай для Героїв", у рамках якого українським воїнам передано понад 56 млн порцій чаю.