Як уникнути ризиків через податковий борг контрагента: ключ до фінансової безпеки вашого бізнесу

Cпівпраця з ненадійними контрагентами може призвести до серйозних фінансових та репутаційних втрат. Зокрема, наявність у контрагента податкового боргу є підставою для блокування його податкових накладних чи арешту майна і, як наслідок, ваша компанія понесе фінансові втрати.

Нижче розглянуто загальний порядок перевірки контрагентів, а в аналітичній статті, доступній для користувачів LIGA360, експерт дає розгорнутий аналіз вирішення питання податкового боргу.

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Ризики співпраці з контрагентом, який має податковий борг

Відповідно до Податкового кодексу України, податковий борг – це несплачені податки та штрафні санкції, які накопичилися через порушення податкового законодавства.

Співпраця з компанією, що має податковий борг, може призвести до низки негативних наслідків:

· Податкова застава майна боржника: Податкові органи можуть накласти заставу на майно боржника, що обмежує його можливості розпоряджатися активами.

· Арешт майна: У певних випадках можливий арешт майна боржника, що паралізує його господарську діяльність.

· Стягнення коштів: Податкові органи мають право стягувати кошти з рахунків боржника або вилучати готівкові кошти для погашення боргу.

· Блокування податкових накладних: Наявність податкового боргу може призвести до блокування податкових накладних контрагента, що позбавляє вашу компанію права на податковий кредит і спричинити фінансові втрати.

Як захистити свій бізнес?

Для мінімізації ризиків рекомендується впровадити комплаєнс-процедури та регулярно перевіряти податковий статус потенційних і діючих контрагентів. Одним із ефективних інструментів для цього є платформа LIGA360 для комплаєнс-фахівців.

Переваги LIGA360 для безпеки бізнесу

LIGA360 – це комплексне рішення, яке допомагає контролювати всі ризики для бізнесу:

· Перевірка контрагентів: Оперативний доступ до інформації про компанії та осіб, включаючи податковий статус, структура власності та приналежність до бізнес-груп, судові та репутаційні ризики.

· Моніторинг законодавства: Актуальна інформація про зміни в законодавстві та нормативно-правових актах, що впливають на діяльність вашої компанії.

· Медіаконтроль: Відстеження згадок про вашу компанію та партнерів у ЗМІ для своєчасного реагування на репутаційні загрози.

· Автоматична перевірка в санкційних списках: Уникнення співпраці з підсанкційними партнерами.

Дізнайтеся більше про можливості LIGA360 на офіційному сайті – LIGA 360.

Використовуючи LIGA360, ви зможете своєчасно виявляти потенційні загрози та приймати обґрунтовані рішення для захисту бізнесу.