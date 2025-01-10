Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,05

EUR

43,56

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,05

42,95

EUR

44,45

44,17

Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Актуально Актуально
Категорія
Новини
Дата публікації

Як уникнути ризиків через податковий борг контрагента: ключ до фінансової безпеки вашого бізнесу

Як уникнути ризиків через податковий борг контрагента: ключ до фінансової безпеки вашого бізнесу

Cпівпраця з ненадійними контрагентами може призвести до серйозних фінансових та репутаційних втрат. Зокрема, наявність у контрагента податкового боргу є підставою для блокування його податкових накладних чи арешту майна і, як наслідок, ваша компанія понесе фінансові втрати.

Нижче розглянуто загальний порядок перевірки контрагентів, а в аналітичній статті, доступній для користувачів LIGA360, експерт дає розгорнутий аналіз вирішення питання податкового боргу.

ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО LIGA360

Ризики співпраці з контрагентом, який має податковий борг

Відповідно до Податкового кодексу України, податковий борг – це несплачені податки та штрафні санкції, які накопичилися через порушення податкового законодавства.

Співпраця з компанією, що має податковий борг, може призвести до низки негативних наслідків:

·       Податкова застава майна боржника: Податкові органи можуть накласти заставу на майно боржника, що обмежує його можливості розпоряджатися активами.

·       Арешт майна: У певних випадках можливий арешт майна боржника, що паралізує його господарську діяльність.

·       Стягнення коштів: Податкові органи мають право стягувати кошти з рахунків боржника або вилучати готівкові кошти для погашення боргу.

·       Блокування податкових накладних: Наявність податкового боргу може призвести до блокування податкових накладних контрагента, що позбавляє вашу компанію права на податковий кредит і спричинити фінансові втрати.

Як захистити свій бізнес?

Для мінімізації ризиків рекомендується впровадити комплаєнс-процедури та регулярно перевіряти податковий статус потенційних і діючих контрагентів. Одним із ефективних інструментів для цього є платформа LIGA360 для комплаєнс-фахівців.

Переваги LIGA360 для безпеки бізнесу

LIGA360 – це комплексне рішення, яке допомагає контролювати всі ризики для бізнесу:

·       Перевірка контрагентів: Оперативний доступ до інформації про компанії та осіб, включаючи податковий статус, структура власності та приналежність до бізнес-груп, судові та репутаційні ризики.

·       Моніторинг законодавства: Актуальна інформація про зміни в законодавстві та нормативно-правових актах, що впливають на діяльність вашої компанії.

·       Медіаконтроль: Відстеження згадок про вашу компанію та партнерів у ЗМІ для своєчасного реагування на репутаційні загрози.

·       Автоматична перевірка в санкційних списках: Уникнення співпраці з підсанкційними партнерами.

Дізнайтеся більше про можливості LIGA360 на офіційному сайті – LIGA 360.

Використовуючи LIGA360, ви зможете своєчасно виявляти потенційні загрози та приймати обґрунтовані рішення для захисту бізнесу.