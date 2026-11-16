Як від Києва до Парижа: Україна облаштувала понад 2200 км антидронового захисту на дорогах

В Україні продовжують посилювати захист автомобільних шляхів поблизу лінії фронту. Із квітня 2025 року на прифронтових маршрутах облаштували понад 2200 км антидронових конструкцій. Роботи виконує Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) за завданням Міністерства оборони України.

Як пише Dilo, про це повідомили в Міноборони.

Масштаб виконаних робіт можна порівняти з довжиною річки Дніпро або відстанню автомобільними дорогами від Києва до Парижа.

Для чого облаштовують антидроновий захист доріг

Розгортання захисних конструкцій має убезпечити важливі транспортні маршрути від атак російських безпілотників.

Російські війська регулярно намагаються завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, логістичних шляхах і цивільному транспорту. Через це захист доріг поблизу фронту залишається одним із пріоритетних завдань для забезпечення безперервного руху.

Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту щодня працюють над облаштуванням антидронових конструкцій і посиленням безпеки ключових маршрутів.

Роботи на прифронтових маршрутах тривають

У Міноборони наголошують, що інженерні підрозділи продовжують розширювати систему захисту транспортної інфраструктури.

Основне завдання - зберегти життя військових і цивільних, забезпечити безперебійне переміщення транспорту та підтримати логістику прифронтових громад.

Захист маршрутів також має важливе значення для обороноздатності країни, адже безпечне транспортне сполучення необхідне для постачання, евакуації та забезпечення роботи критично важливої інфраструктури.

У Міноборони підкреслюють, що роботи з облаштування антидронового захисту триватимуть і надалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд спрямує майже 800 млн грн із резервного фонду на антидроновий захист доріг. Кошти в обсязі 789 млн грн виділено на захист доріг, які мають стратегічне значення для оборони та логістики.