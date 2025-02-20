Як вирішити проблеми підприємців: ключові висновки майстермайнду "PR для бізнесу"

11 лютого в Києві відбулася чергова зустріч власників бізнесів з експертами галузі PR і маркетинг. Майстермайнд "PR для бізнесу" – це серія безкоштовних консультацій для малого та середнього бізнесу, ініційована PR buro Ackermann. Організатори запрошують експертів, які аналізують кейси підприємців та допомагають створити ефективну дорожню карту для досягнення бізнес-цілей.

"Цього разу ми розглядали дуже показову ситуацію у бізнесі. Компанія рік тому зробила маркетингову та комунікаційну стратегію, якими незадоволена. І от тільки зараз почне робити фінансовий план, від якого, власне, і мають відштовхуватися всі інші стратегії та тактики. Це не поодинокий кейс. У нашій практиці таких 9 із 10. І я дуже вдячна компаніям, які погоджуються на такі публічні розбори кейсів. Завдяки їх сміливості ми поступово змінюємо ставлення до комунікацій і перевертаємо ситуацію з голови на ноги. Аби далі всі наші учасники впевнено крокували до бажаних бізнес-цілей", – поділилася Оксана Аккерман, засновниця PR buro Ackermann.

Ксенія Батищева і Оксана Аккерман

Темою майстермайнду став запит від студії архітектури та дизайну AS Architecture&Design Building. Компанія на ринку вже 13 років, але вирішила змінити сегмент клієнтів, з якими працює. З цією метою залучила зовнішніх спеціалістів, які зробили ребрендинг та нову маркетингову стратегію. Проте позитивних результатів це не дало.

"Рік тому я прийняла рішення про перехід у преміум сегмент. Почали впроваджувати ребрендинг та це виявилось дуже енерго- та фінансово затратно. Назад повернутись не можемо, а як рухатись вперед не знаю. Ми хочемо нести цінність індивідуального підходу до кожного клієнта та проєкту, але поки не розуміємо як?", – розповіла під час заходу власниця архітектурної студії Ксенія Батищева.

Тож, учасники майстермайнду шукали відповіді на ключове питання: чому маркетингова стратегія не дала бажаного ефекту та як виправити ситуацію? Своїм досвідом ділилися Chief Strategy Officer Netpeak Agencies Group Євген Зінгерман, архітекторка, співзасновниця Znak Design Марія Матушенко та запрошені у якості гостей підприємці, які мали схожі виклики у бізнесі.

Євген Зінгерман і Марія Матушенко

Євген Зінгерман наголосив на важливості пірнати в мотиви клієнтів, аналізувати та чітко прописувати, чому саме вони обирають вас. Адже диференціація на рівні продукту достатньо давно перестала існувати. Зараз потрібно концентруватися на цінностях, адже люди обирають продукт на рівні довіри саме до власника або бренду. Також, Євген зазначив важливість працювати комплексно:

"Враження від сервісного бізнесу формується комплексно. Це не та послуга, яку ти купуєш несвідомо, це те, де ти знайомишся з командою, процесами, власником. Тут немає неважливих деталей. Не віддавайте пріоритет якомусь одному каналу, працюйте комплексно, щоб створювати правильне та довірливе враження у клієнтів на довгий строк. Стратегія працює на базі вірогідностей та гіпотез, немає чарівної таблетки, яка спрацює на 100%".

Марія Матушенко порадила зосередитися на одному напрямку діяльності. Для кожного сегменту ринку: люкс, нішовий, масмаркет, є своя лінгвістична конструкція, яка комфортна для цих споживачів. Коли вони її чують вони сприймають це як експертність:

"Мати багатонішову компанію – не є експертно для людей. Коли ви рекламуєте свій бренд, рекламуйте тільки один напрямок, так ваш бізнес буде виглядати більш експертно для клієнта".

Олена Цинтила

Спеціальною гостею майстремайнду стала Олена Цинтила, медіатренерка та ведуча телеканалу "Ми Україна", яка розповіла присутнім підприємцям про 11 must для комунікації у 2025 році.

Переглянути повну версію цієї зустрічі та двох попередніх можна на YouTube-каналі організаторів заходу De Business. Всі бажаючі підприємці можуть залишати свої заявки для розгляду під час наступного заходу за посиланням.

Проєкт реалізується завдяки підтримці медіапартнерів: Ми Україна+, delo.ua, TavrMedia, oboz.ua, Інформатор, mind.ua.