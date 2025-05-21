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Як взяти участь у спецпроєкті "Інвестиції в освіту"

Якщо ви попали на цю сторінку, значить ви цікавитесь можливістю взяти участь у спецпроєкті “Інвестиції в освіту”, що реалізовує редакція Delo.ua разом з Київською школою економіки.

Вперше в Україні ми визначаємо бізнеси, які інвестують в освіту в Україні під час війни: чесно, системно, з вірою в Україну на роки вперед.

Якщо ваша компанія бажає долучитись до проєкту, вам необхідно написати листа, вказавши загальний обсяг інвестицій вашого бізнесу в освітні напрямки за період з 2022 по 2025 роки та кількість працівників на пошту: [email protected]. У відповідь ми надамо вам анкету, яку ви зможете заповнити для участі в проєкті.   

Загальна сума цих коштів може включати підтримку ВНЗ, профтехзакладів, шкіл, створення власних академій та освітніх програм, благодійні внески, капітальні інвестиції, програми розвитку персоналу тощо.