Якби СБУ не затримала навідників ГРУ, без світла могла лишитись частина регіонів країни – експерт

Якби Служба безпеки України не затримала російських навідників у трьох областях, то без світла могла залишитись вся північ України. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

На тлі обстрілів останньої ночі експерт підкреслює, що наслідки для енергетики могли бути значно гіршими. "На дворі березень, а найапокаліптичніші прогнози щодо "зими без світла і тепла" не збулись. Чому росіянам не вдався їхній план? Крім ракетних обстрілів, по енергетиці мали бити і "шахеди". Однак для них потрібна дуже точна робота навідників. А з навідниками у росіян якраз проблеми. Днями контррозвідники Служби затримали агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які діяли у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Якби не дії СБУ, то північ України могла лишитись без світла", - акцентує політолог.

Експерт вважає, що українська критична інфраструктура залишається основною ціллю для ударів. "Наслідки від дій цих навідників могли б справді бути критичними – сотні тисяч людей залишались би без світла. Саме тому робота на випередження для СБУ є пріоритетом", - пише Голобуцький.

"Підлеглі Малюка попередили збитки на мільярди гривень, бо перебували на крок попереду росіян. Тому затримують подібних навідників, підривників, підпалювачів до того, як вони встигали виконати завдання кураторів", - резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що контррозвідники СБУ затримали агентів російської воєнної розвідки. Двоє киян готували серію повітряних атак РФ на високовольтні електролінії. Це б призвело до знеструмлення областей.