У жовтні 2026 року український автопарк поповнили 13,5 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж торік. Серед нових машин найбільшим попитом користувався Hyundai Tucson, а серед імпортованих вживаних — Volkswagen Golf.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

За даними асоціації, з усіх зареєстрованих у жовтні бензинових легковиків лише 2 тис. були новими. Це на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас кількість імпортованих вживаних автомобілів із бензиновими двигунами становила 11,5 тис. одиниць, що на 0,2% більше, ніж торік.

Таким чином, на автомобілі з пробігом припало близько 85% усіх бензинових легковиків, які поповнили український автопарк протягом місяця.

Найпопулярніші нові бензинові авто

До п'ятірки лідерів жовтня увійшли:

Hyundai Tucson — 146 авто; Skoda Kodiaq — 131 авто; Mazda CX-5 — 125 авто; Skoda Octavia — 111 авто; Suzuki SX4 — 97 авто.

Отже, серед нових бензинових легковиків українці найчастіше обирали кросовери, хоча до п'ятірки також увійшла Skoda Octavia.

Найпопулярніші вживані бензинові авто

Серед імпортованих автомобілів із пробігом лідерами стали:

Volkswagen Golf — 727 авто; Volkswagen Tiguan — 723 авто; Nissan Rogue — 687 авто; Audi Q5 — 601 авто; Ford Escape — 320 авто.

Volkswagen Golf випередив Volkswagen Tiguan лише на чотири автомобілі, а третьою за популярністю моделлю став Nissan Rogue.

Попри скорочення реєстрацій нових бензинових авто, імпорт вживаних машин із такими двигунами залишився практично на торішньому рівні.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року на українському ринку нових автомобілів бензинові моделі зберегли першість, тоді як попит на електромобілі помітно скоротився. Найпопулярнішим новим бензиновим автомобілем також став Hyundai Tucson.