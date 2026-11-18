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Які бензинові авто найчастіше купували українці у жовтні: топ-10 моделей
У жовтні 2026 року український автопарк поповнили 13,5 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж торік. Серед нових машин найбільшим попитом користувався Hyundai Tucson, а серед імпортованих вживаних — Volkswagen Golf.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".
За даними асоціації, з усіх зареєстрованих у жовтні бензинових легковиків лише 2 тис. були новими. Це на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас кількість імпортованих вживаних автомобілів із бензиновими двигунами становила 11,5 тис. одиниць, що на 0,2% більше, ніж торік.
Таким чином, на автомобілі з пробігом припало близько 85% усіх бензинових легковиків, які поповнили український автопарк протягом місяця.
Найпопулярніші нові бензинові авто
До п'ятірки лідерів жовтня увійшли:
- Hyundai Tucson — 146 авто;
- Skoda Kodiaq — 131 авто;
- Mazda CX-5 — 125 авто;
- Skoda Octavia — 111 авто;
- Suzuki SX4 — 97 авто.
Отже, серед нових бензинових легковиків українці найчастіше обирали кросовери, хоча до п'ятірки також увійшла Skoda Octavia.
Найпопулярніші вживані бензинові авто
Серед імпортованих автомобілів із пробігом лідерами стали:
- Volkswagen Golf — 727 авто;
- Volkswagen Tiguan — 723 авто;
- Nissan Rogue — 687 авто;
- Audi Q5 — 601 авто;
- Ford Escape — 320 авто.
Volkswagen Golf випередив Volkswagen Tiguan лише на чотири автомобілі, а третьою за популярністю моделлю став Nissan Rogue.
Попри скорочення реєстрацій нових бензинових авто, імпорт вживаних машин із такими двигунами залишився практично на торішньому рівні.
Нагадаємо, у жовтні 2026 року на українському ринку нових автомобілів бензинові моделі зберегли першість, тоді як попит на електромобілі помітно скоротився. Найпопулярнішим новим бензиновим автомобілем також став Hyundai Tucson.