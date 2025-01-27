Які області лідирують за видачею іпотечних кредитів

Банки України в листопаді видали 597 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд грн. Найбільше позик отримали мешканці Києва та Київської області.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що більшість іпотечних кредитів за обсягами та за кількістю видано на вторинному ринку нерухомості.

За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в листопаді зберігалася на рівні 8,4% річних, як у жовтні.

Які області у лідерах за іпотечним кредитуванням

Як повідомляють у регуляторі, у регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у листопаді видано:

у місті Київ та Київській області (303 договори на загальну суму 553,1 млн грн, що становить 55% від загального обсягу);

у Львівській області (36 договорів на 71,3 млн грн);

в Івано-Франківській області (40 договорів на 56,7 млн грн).

В НБУ наголошують, що під час опитування відповіді надали 39 банків з часткою 98,9% від загального валового іпотечного портфеля станом на кінець 2021 року, з яких про видачу нової іпотеки поінформували 12 банків.

"Частка іпотечних кредитів в портфелі кредитів населення підвищилася до 13,5%, однак лишається незначною, тож уповільнення іпотечного кредитування в листопаді не позначилося на динаміці роздрібного кредитування. Чисті гривневі кредити населення за 2024 рік, за оперативними даними, зросли на 61,8 млрд грн, або на 39%", - зазначають у регуляторі.

Нагадаємо, рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми “єОселя”. У другому півріччі кредитування за програмою уповільнилося після рекордних обсягів через зміну оператором (Укрфінжитло) умов надання кредитів та брак коштів.

Зауважимо, популярна державна іпотечна програма "єОселя" знову запрацювала після місячної перерви, пов'язаної з російською кібератакою.

У період, коли оновлювали реєстри, "єОселя" не могла приймати заявки, адже при подачі в "Дії" інформація про кандидата підтягується з багатьох реєстрів.