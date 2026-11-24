У жовтні українці придбали 7,4 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y, а найбільшу частку ввезених авто цієї вікової категорії становили електромобілі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Аналітики зауважують, що протягом жовтня український автопарк поповнили 22,4 тис. легковиків з пробігом. Отже, третина автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 40%.

Далі йдуть:

Бензинові авто– 38%;

Гібридні – 17%;

Дизельні – 4%;

Авто з ГБО – 1%.

Найпопулярніші моделі вживаних авто віком до 5 років

За даними "Укравтопрому", найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y - 581 од.; Tesla Model 3 - 375 од.; Volkswagen Tiguan - 267 од.; Nissan Rogue - 265 од.; Mazda CX5 - 229 од.; Ford Escape - 207 од.; KIA Niro - 200 од.; Hyundai Ioniq 5 - 173 од.; Audi Q5 - 162 од.; KIA EV6 - 152 од.

Нагадаємо, у січні–вересні 2026 року українці імпортували 46,5 тис. вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y, а найбільшу частку ввезених авто цієї вікової категорії становили машини з бензиновими двигунами.