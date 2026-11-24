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Які вживані автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі
У жовтні українці придбали 7,4 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y, а найбільшу частку ввезених авто цієї вікової категорії становили електромобілі.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".
Аналітики зауважують, що протягом жовтня український автопарк поповнили 22,4 тис. легковиків з пробігом. Отже, третина автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 40%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто– 38%;
- Гібридні – 17%;
- Дизельні – 4%;
- Авто з ГБО – 1%.
Найпопулярніші моделі вживаних авто віком до 5 років
За даними "Укравтопрому", найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 581 од.;
- Tesla Model 3 - 375 од.;
- Volkswagen Tiguan - 267 од.;
- Nissan Rogue - 265 од.;
- Mazda CX5 - 229 од.;
- Ford Escape - 207 од.;
- KIA Niro - 200 од.;
- Hyundai Ioniq 5 - 173 од.;
- Audi Q5 - 162 од.;
- KIA EV6 - 152 од.
Нагадаємо, у січні–вересні 2026 року українці імпортували 46,5 тис. вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y, а найбільшу частку ввезених авто цієї вікової категорії становили машини з бензиновими двигунами.