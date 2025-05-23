Якість впливає на ціну: в Україні дешевшає ріпчаста цибуля

В Україні фіксується зниження цін на ріпчасту цибулю, незважаючи на сезонне скорочення запасів. На цінову динаміку впливають скарги покупців на якість продукції та зменшення обсягів закупівель.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків East-Fruit.

Які ціни на цибулю

На сьогодні українські фермери пропонують ріпчасту цибулю за ціною 16–26 грн/кг ($0,39–0,63/кг), тоді як ще минулого тижня мінімальна вартість не опускалася нижче 18 грн/кг ($0,43/кг). Таким чином, за тиждень гуртові ціни в сегменті знизилися в середньому на 12%.

У підсумку, наразі цибуля в Україні коштує приблизно на 12% дешевше, ніж у той самий період торік. Ба більше, учасники ринку налаштовані досить песимістично: якість продукції в сховищах продовжує погіршуватись, а попит залишається низьким.

Причини зниження цін

За словами учасників ринку, зниження цін на ріпчасту цибулю зумовлене відразу кількома факторами. Зокрема, покупці дедалі частіше висловлюють невдоволення якістю продукції та скорочують обсяги закупівель. Через це виробники змушені знижувати ціни, адже оптові компанії почали висувати жорсткіші вимоги до якості товару та відмовляються купувати некондиційну цибулю.

Аграрії називають таке зниження вартості вимушеним кроком наприкінці сезону. Це пов’язано з тим, що на ринку накопичилось чимало продукції посередньої якості: багато господарств утримувалися від продажів до другої половини квітня, сподіваючись на покращення цінової ситуації.

Найбільші виробники цибулі в Україні

Серед провідних виробників ріпчастої цибулі в Україні вирізняються компанії "Кищенці" та Група компаній ПАЕК.

Компанія "Кищенці", розташована в селі Добра на Черкащині, вирощує овочі на площі 400 гектарів, зокрема моркву та цибулю. Підприємство також має сучасні потужності для зберігання продукції, що сприяє ефективному продажу. Крім овочівництва, компанія займається тваринництвом, утримуючи близько 4 700 голів великої рогатої худоби.

Група компаній ПАЕК (Південна агроекспортна компанія), що працює у Миколаївській області, є одним із найбільших агропідприємств в Україні. В її користуванні — близько 130 тисяч гектарів землі. Основна діяльність компанії — вирощування зернових і технічних культур, однак цибуля також займає важливе місце в структурі виробництва.

Нагадаємо, цьогоріч індекс борщу, у порівнянні з минулими роками, зберігає тенденцію до зростання. Найбільше за рік з усіх овочів борщового набору подорожчали морква та капуста, на 271% та 71% відповідно.