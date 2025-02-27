Якою буде ціна на газ для населення у березні

Газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на природний газ для побутових споживачів на березень. Як і в лютому, на ринку газу для населення присутні 9 постачальників. З них 5 компаній пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну – змінну. Ще 4 постачальника пропонують лише річну ціну.

Про це повідомляє видання "ГазПравда".

Зазначається, що з настанням весни клієнти газопостачальної компанії «Нафтогаз України», яка обслуговує 98%, або понад 12 млн домогосподарств в рамках річної фіксованої ціни, як і раніше, за кубометр газу платитимуть 7,96 грн.

Річні цінові пропозиції решти постачальників так само не зміняться.

А от місячні цінники коливаються майже щомісяця, залежно від ринкових тенденцій. І в березні вони зростуть.

Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів, залежно від газопостачальної компанії, коливається від 7,79 до 9,99 грн.

Місячна ж (ринкова) ціна коливається від 8,46 до 23 грн за кубометр.

Ціна на газ у березні 2025 року. Інфографіка ГазПравда

Нагадаємо, у січні Кабінет Міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій

Додамо, що в Україні вчетверо підвищили тарифи на транспортування газу. Так, тариф на вхід в українську ГТС для міжнародних точок підвищено з 4,13 до 10,61 євро/тисячу кубометрів.

У свою чергу, в НКРЕКП підкреслили, що збільшення тарифів для ОГТСУ не матиме жодного впливу на тарифи на газ для побутових споживачів або на вартість розподілу газу. Також вони закликали "уважно ставитися до поширення інформації та уникати спекуляцій на соціально важливу тему".