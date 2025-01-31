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Якою буде ціна на газ для населення у лютому: тарифи

Якою буде ціна на газ для населення у лютому: тарифи
Найвища місячна ціна у лютому у ТОВ "Львівенергозбут".

Газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на природний газ для побутових споживачів на лютий.

 Про це повідомляє "ГазПравда".

Які тарифи пропонують постачальники

На ринку газу для населення, як і в січні, присутні 9 постачальників.

З них 4 компанії пропонують лише річну фіксовану ціну, а ще 5 постачальників мають як річну, так і місячну змінну пропозицію.

Вартість одного кубометра газу для побутових споживачів в рамках місячної пропозиції коливається від 8,46 до 21,5 грн.

Найвища місячна ціна у лютому у ТОВ "Львівенергозбут".

Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів, залежно від газопостачальної компанії, варіюється від 7,79 до 9,99 грн.

Понад 98% споживачів газу в Україні, що складає 12 мільйонів домогосподарств, користуються послугами газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Для них до кінця квітня 2025 року встановлена річна ціна 7,96 грн за кубометр.

Фото 2 — Якою буде ціна на газ для населення у лютому: тарифи

Нагадаємо, в Україні вчетверо підвищили тарифи на транспортування газу.  Так, тариф на вхід в українську ГТС для міжнародних точок підвищено з 4,13 до 10,61 євро/тисячу кубометрів. 

У свою чергу, в НКРЕКП підкреслили, що збільшення тарифів для ОГТСУ не матиме жодного впливу на тарифи на газ для побутових споживачів або на вартість розподілу газу. Також вони закликали "уважно ставитися до поширення інформації та уникати спекуляцій на соціально важливу тему".

Автор:
Ольга Опенько