Японія надасть Україні $58 мільйонів на екстрене відновлення

Японія продовжує підтримувати Україну у відновленні критичної інфраструктури. Уряд Японії виділить черговий грант у розмірі $58 мільйонів у межах четвертої фази Програми екстреного відновлення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Обмін нотами, що підтверджує надання коштів, відбувся між віце-прем’єр-міністром України Олексієм Кулебою та послом Японії Масаші Накагоме. Надання гранту забезпечить Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) – ключовий партнер у реалізації програм допомоги.

Куди спрямують кошти

Фінансування четвертої фази Програми екстреного відновлення охоплюватиме такі напрями:

Гуманітарне розмінування – підтримка очищення територій від вибухонебезпечних предметів;

– підтримка очищення територій від вибухонебезпечних предметів; Енергетика – відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів та зміцнення енергосистеми;

– відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів та зміцнення енергосистеми; Водопостачання – забезпечення доступу до чистої води у постраждалих регіонах;

– забезпечення доступу до чистої води у постраждалих регіонах; Громадське здоров’я та безпека – зміцнення медичної інфраструктури та підтримка системи охорони здоров’я;

– зміцнення медичної інфраструктури та підтримка системи охорони здоров’я; Освіта – відновлення навчальних закладів та підтримка освітніх ініціатив;

– відновлення навчальних закладів та підтримка освітніх ініціатив; Реконструкція регіонів – фінансування відбудови інфраструктури, зокрема житлових будинків, доріг та соціальних об’єктів.

Загалом Японія вже надала Україні $12 мільярдів гуманітарної та фінансової допомоги. Разом із японськими партнерами Міністерство розвитку громад і територій реалізує чотири масштабні проєкти на суму близько $700 мільйонів:

Фаза 1, 2 та 3 Програми екстреного відновлення, які передбачають відбудову критичних об’єктів.

Проєкт технічної допомоги "Проєкт з екстреного відновлення та реконструкції".

Четверта фаза Програми екстреного відновлення є черговим кроком у довгостроковій співпраці України та Японії, спрямованій на подолання наслідків війни та відновлення країни.

Нагадаємо, у грудні Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку. Ці кошти будуть спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.