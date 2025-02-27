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Японія надасть Україні $58 мільйонів на екстрене відновлення

Японія надасть Україні $58 мільйонів на екстрене відновлення
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Японія продовжує підтримувати Україну у відновленні критичної інфраструктури. Уряд Японії виділить черговий грант у розмірі $58 мільйонів у межах четвертої фази Програми екстреного відновлення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. 

Обмін нотами, що підтверджує надання коштів, відбувся між віце-прем’єр-міністром України Олексієм Кулебою та послом Японії Масаші Накагоме. Надання гранту забезпечить Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) – ключовий партнер у реалізації програм допомоги.

Куди спрямують кошти

Фінансування четвертої фази Програми екстреного відновлення охоплюватиме такі напрями:

  • Гуманітарне розмінування – підтримка очищення територій від вибухонебезпечних предметів;
  • Енергетика – відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів та зміцнення енергосистеми;
  • Водопостачання – забезпечення доступу до чистої води у постраждалих регіонах;
  • Громадське здоров’я та безпека – зміцнення медичної інфраструктури та підтримка системи охорони здоров’я;
  • Освіта – відновлення навчальних закладів та підтримка освітніх ініціатив;
  • Реконструкція регіонів – фінансування відбудови інфраструктури, зокрема житлових будинків, доріг та соціальних об’єктів.

Загалом Японія вже надала Україні $12 мільярдів гуманітарної та фінансової допомоги. Разом із японськими партнерами Міністерство розвитку громад і територій реалізує чотири масштабні проєкти на суму близько $700 мільйонів:

  • Фаза 1, 2 та 3 Програми екстреного відновлення, які передбачають відбудову критичних об’єктів.
  • Проєкт технічної допомоги "Проєкт з екстреного відновлення та реконструкції".

Четверта фаза Програми екстреного відновлення є черговим кроком у довгостроковій співпраці України та Японії, спрямованій на подолання наслідків війни та відновлення країни.

Нагадаємо, у грудні Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку. Ці кошти будуть спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.

Автор:
Тетяна Гойденко