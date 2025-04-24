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Японія передала Києву техніку для ліквідації наслідків обстрілів і реконструкції (ФОТО)

Мініекскаватори KATO.
Мініекскаватори KATO для Києва. / КМДА

Київ отримав 13 сучасних мініекскаваторів KATO від уряду Японії в межах Програми невідкладного відновлення та реконструкції України. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Про спецтехніку

Спецтехніку офіційно передали комунальному об’єднанню "Київзеленбуд" за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Японії в Україні Накагоме Масаші. Допомогу надано через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

Завдяки компактним розмірам мініекскаватори KATO ідеально підходять для роботи у щільній міській забудові та в умовах обмеженого простору.

Вони особливо ефективні для оперативної ліквідації вирв, що утворилися внаслідок ворожих обстрілів ракетами й дронами.

Два більш потужні екскаватори, які також передано місту, будуть задіяні у масштабних відновлювальних роботах на найбільш постраждалих територіях. Окрім того, нову техніку планують використовувати для підготовки міських ділянок до подальшого озеленення.

Фото 2 — Японія передала Києву техніку для ліквідації наслідків обстрілів і реконструкції (ФОТО)
Фото 3 — Японія передала Києву техніку для ліквідації наслідків обстрілів і реконструкції (ФОТО)
Фото 4 — Японія передала Києву техніку для ліквідації наслідків обстрілів і реконструкції (ФОТО)
Фото 5 — Японія передала Києву техніку для ліквідації наслідків обстрілів і реконструкції (ФОТО)
Фото 6 — Японія передала Києву техніку для ліквідації наслідків обстрілів і реконструкції (ФОТО)
Фото 7 — Японія передала Києву техніку для ліквідації наслідків обстрілів і реконструкції (ФОТО)

Покращення транспортної інфраструктури у Києві

Нагадаємо, у Києві також оновлюють два важливі об’єкти транспортної інфраструктури  - шляхопроводів на Оболоні.

Крім того, зараз на Подолі триває ремонт шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській та оновлення трамвайних колій на вулиці Глибочицькій. Роботи виконують поетапно, щоб забезпечити рух транспорту в обох напрямках

Автор:
Ольга Опенько