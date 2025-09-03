Ютуб-канал "Ми-Україна" отримав золоту кнопку YouTube

Ютуб-канал "Ми-Україна" у березні 2025 року перетнув позначку в 1 млн підписників і ось, у вересні, нарешті прибула наша довгоочікувана нагорода - золота кнопка YouTube.

За менш ніж три роки ютуб-канал "Ми-Україна" перетворився на одну з найпотужніших українських онлайн-платформ для новин, аналітики та документального архіву війни. У серпні сукупні перегляди каналу перейшли за 1 млрд. Щомісяця його відвідують від 8 до 12 мільйонів унікальних користувачів, місячні перегляди сягають 40-50 мільйонів, а кількість підписників вже сягнула 1,16 млн.

"Цей результат - не лише про цифри, а про визнання та довіру. Ми щодня працюємо над тим, аби голос України звучав гучно. За кожним відео, сюжетом та проєктом стоїть команда, яка вірить у свою справу та вкладає в неї серце", - зазначив генеральний продюсер телеканалу Юрій Сугак.

Для нашого телеканалу золота кнопка YouTube - це велике досягнення всієї команди. І це - гідний результат спільної роботи: авторів, редакторів, ведучих, операторів, режисерів, дизайнерів, продюсерів, діджитальників, SMM фахівців та всієї ланки виробництва та адміністративних працівників.

"Ця відзнака - свідчення того, що ми змогли відчути настрої і запит глядачів. Наші програми дивляться, наші ідеї підтримують. Звісно, приємно усвідомлювати, що те, що ти робиш, важливо для багатьох, і поряд з тобою є мільйон однодумців", - коментує керівник ютуб-проєктів "Ми-Україна" Катерина Поповська.

"Перегляди і лояльність аудиторії - це найкраща оцінка нашої роботи та доказ, що мільйони людей довіряють нашій інформації щодня. Наші охоплення у соціальних мережах щомісяця сягають 90-100 мільйонів, і це ще не наша межа. Дякуємо Силам оборони за можливість щодня робити у безпеці якісну роботу корисну для суспільства та країни", - додає Дмитро Самолюк, Head of Digital "Ми – Україна".

Сукупна кількість підписників соціальних мереж телеканалу вже перейшла за 2,34 млн, а охоплення сягнули 2,61 млрд.

Ми всією командою телеканалу "Ми - Україна" щиро вдячні аудиторії за підтримку та довіру. Це мотивує рухатися вперед, реалізовувати нові креативні ідеї та прагнути більшого.

