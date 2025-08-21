Запланована подія 2

Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

Ютуб-канал "Ми – Україна" перетнув позначку в 1 мільярд переглядів

Канал став джерелом довіри для мільйонів глядачів

18 серпня 2025 року ютуб-канал "Ми – Україна" досяг знакової цифри в понад 1 мільярд переглядів. За три роки роботи команда телеканалу створила медіаплатформу, яка сьогодні є одним із найпотужніших джерел новин, аналітики та документального архіву про війну в Україні. 

Наші відео, спецформати, стріми та сюжети збирають сотні тисяч переглядів. Канал демонструє постійне зростання аудиторії та високий рівень довіри глядачів.

За шість місяців:

  • Кількість переглядів зросла з 763 млн до 1 млрд.
  • А кількість годин перегляду контенту збільшилась з  40 млн годин до понад 50 млн годин.
  • Щомісяця ютуб-канал відвідують від 8 до 12 мільйонів унікальних глядачів.
  • Аудиторія каналу постійно розширюється - щомісяця ми отримуємо від 25000 до 30000 нових підписників.

У 2025 році YouTube "Ми – Україна" вже зібрав охоплення в 372 млн переглядів і розширив аудиторію на 270 тисяч підписників.

Завдяки позитивній динаміці показників "Ми Україна" вже понад рік впевнено входить в топ-10 інформаційних каналів за охопленнями та темпами зростання.

Кожен сюжет, кожен репортаж, кожна трансляція - це результат праці людей, які вірять, що голос України має звучати гучно.

"За нашими результатами стоїть кропітка робота сотень професіоналів своєї справи, від редакторів, ведучих і журналістів, до режисерів монтажу, продюсерів, стилістів та гримерів. Щиро вдячний нашому менеджменту за можливість реалізувати самі сміливі ідеї. Наша команда дякує кожному, хто дивиться, коментує та поширює. Ми вдячні за довіру і продовжуємо працювати для вас", – прокоментував Дмитро Самолюк, Head of Digital "Ми – Україна".

Канал став джерелом довіри для мільйонів глядачів. Від перших ефірів "Ми – Україна" показує реальність, яку щодня проживає країна. Геопозиція переглядів постійно розширюється: наш контент активно споживають у Німеччині, Польщі, США, Італії та Великій Британії, Іспанії та Канаді. 

Ми дякуємо кожному, хто був з нами від першого відео, і тим, хто щодня до нас долучається. Ми не зупиняємось. Ми – Україна.

Долучайтесь до нашої спільноти у всіх доступних соціальних мережах: ТікТок, YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, X, Threads