З 1 січня 2027 року продавці, які користуються послугою “OLX Доставка”, зобов'язані підтверджувати особу через “Дію”. Також для приватних продавців запрацює податок у розмірі 10% — його стягуватимуть із суми річного доходу, що перевищує еквівалент 2000 євро.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пояснення від OLX Центр підтримки клієнтів.

Для чого потрібна верифікація

Зміни пов'язані із законом про оподаткування доходів через цифрові майданчики. Верифікація дасть змогу OLX ідентифікувати продавців для виконання вимог нового законодавства. Платформи мають передавати податковій інформацію про доходи користувачів, отримані від продажу товарів та інших операцій.

Йдеться саме про підтвердження особи, а не про автоматичне нарахування податку. Покупцям проходити таку процедуру не потрібно. За інформацією OLX, для них умови користування сервісом не зміняться.

Нововведення впроваджуються на виконання Закону України № 4903-IX, який адаптує вітчизняне законодавство до європейської директиви DAC7.

Згідно з новими нормами, онлайн-платформи зобов'язані перевіряти дані продавців, підраховувати їхні доходи та передавати звіти до Державної податкової служби (ДПС).

Головні зміни для продавців:

Обов'язкова верифікація через "Дія". Процедура є безплатною та займає кілька хвилин. Пройти її можна заздалегідь із 1 грудня 2026 року або під час підтвердження першого замовлення з "OLX Доставка" у 2027 році.

Якщо не пройти верифікацію, можливість продавати через доставку буде призупинена.

Ліміт та податок 10%. Для приватних осіб діє річний ліміт у 2000 євро (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на 1 січня).

Якщо сума продажів за рік не перевищує цей ліміт, податок не стягується. Якщо ліміт перевищено, з різниці утримується податок у розмірі 10%, який OLX автоматично сплачує до бюджету. (Важливо: якщо ви продаєте на кількох маркетплейсах, податкова може сумувати доходи з усіх платформ).

Звітність для ДПС. Починаючи з 2028 року, OLX щороку до 31 січня передаватиме до податкової звіт про доходи продавців за попередній рік.

Умови для ФОП. Для фізичних осіб-підприємців правила оподаткування не змінюються — вони платять податки за своєю звичною ставкою.

Підключення акаунту ФОП дозволяє отримувати виплати на IBAN-рахунок, проте дані про такі продажі також включатимуться до щорічного звіту платформи.

Для покупців нічого не змінюється: вони можуть купувати товари як і раніше, проходити верифікацію через "Дія" їм не потрібно.

Нагадаємо, з 1 січня 2027 року в Україні почнуть діяти нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. У визначених законом випадках, якщо людина продає товари через кілька онлайн-майданчиків і перевищує встановлені пороги доходу, суму податку самостійно визначатиме податкова.