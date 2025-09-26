- Категорія
З 1 жовтня 2025 року ФОПи та самозайняті особи отримуватимуть спрощену пільгу зі сплати ЄСВ
З 1 жовтня 2025 року змінюються правила сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) для ФОПів та інших самозайнятих осіб. Тепер для звільнення від обов’язкової сплати внеску не потрібно мати основне місце роботи – це значно спрощує процедуру для багатьох підприємців.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.
Відтепер ФОПи та самозайняті особи можуть не сплачувати ЄСВ за себе, якщо виконані лише дві умови:
- Роботодавець (у тому числі резидент "Дія Сіті") вже сплатив ЄСВ за працівника;
- Сума сплаченого ЄСВ відповідає мінімальному страховому внеску.
Якщо роботодавець сплатив менше мінімального страхового внеску, ФОП чи інша самозайнята особа самостійно визначають базу нарахування ЄСВ і здійснюють його сплату.
Зазначається, що для ФОПів на єдиному податку ця процедура є обов’язковою.
Для інших самозайнятих осіб – обов’язково, якщо є чистий дохід; якщо доходу немає – за бажанням.
У податковій наголошують, що база для нарахування не може перевищувати встановлену законом максимальну величину, а сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний страховий внесок.
Нові зміни роблять сплату ЄСВ більш гнучкою та прозорою для самозайнятих, дозволяючи економити час і уникати зайвих бюрократичних процедур.
Також нагадаємо, що з 27 вересня 2025 року в Україні почнуть діяти нові правила реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН. Вони затверджені постановою Кабінету міністрів №1048 від 26 серпня 2025 року.