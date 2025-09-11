З 1 жовтня набирають чинності новації щодо ПДВ: касовий метод в енергетиці та нова пільга

З 1 жовтня 2025 року в Україні починають діяти зміни до Податкового кодексу, ухвалені законом № 4536-IX від 16 липня 2025 року. Документ передбачає низку новацій у сфері податку на додану вартість (ПДВ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Основні зміни

Продовження касового методу з ПДВ. До 1 січня 2028 року залишатиметься чинним касовий метод для операцій із постачання електроенергії, вугілля та продуктів його збагачення, централізованого водопостачання та водовідведення.

Нова податкова пільга. Від ПДВ звільняється передача меліоративних систем, що перебувають у державній чи комунальній власності, якщо вона здійснюється безоплатно й лише на користь організацій водокористувачів.

Ця пільга має тимчасовий характер і діятиме до моменту набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі. При її застосуванні податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до статей 198.5 та 199 Податкового кодексу не нараховуються.

Зазначається, що організації водокористувачів — це неприбуткові юридичні особи, створені власниками чи користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Їхнє завдання — забезпечення експлуатації та технічного обслуговування меліоративних систем для надання послуг із гідротехнічної меліорації.

Раніше Delo.ua писало, що упродовж 2022-2025 років у межах реалізації реформи управління меліоративними системами було створено 67 організацій водокористувачів у 14 областях.