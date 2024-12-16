З 16 грудня в Україні діятимуть нові графіки відключення електроенергії

У понеділок, 16 грудня, відключення електроенергії уперше здійснюватимуть за новими графіками, які передбачають розподіл кожної з шести черг на дві підгрупи. Для побутових споживачів обмеження діятимуть з 07:00 до 20:00.

Про це повідомляє "Укренерго".

Укренерго поділилося графіками вимкнення світла на 16 грудня

Так, час застосування й обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 12:00 — дві черги відключень

12:00 – 15:00 — півтори черги відключень

15:00 – 17:00 — дві черги відключень

17:00 – 19:00 — півтори черги відключень

19:00 – 20:00 — одна черга відключень

Тим часом для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 21:00.

"Причина запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні", - йдеться у повідомленні.

Світла стане більше

З 16 грудня "Укренерго" запроваджує уніфіковані графіки для всієї країни. Вони будуть однакові для усіх українських міст, повідомляє пресслужба ДТЕК.

Графіки передбачають поділення усіх 6 груп відключень, які існували раніше на 12 підгруп. Це дозволить енергетикам більш гнучко підходити до відключень: за потреби вимикати світло тільки половині групи, а не всю одразу. Тому з новими графіками кількість часу зі світлом збільшиться.

Окрім цього, за новими правилами, основним часовим розподілом відключень будуть не години, а пів години.

"Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіків", – уточнив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

"Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою. По всій країні кожну групу поділили на дві підгрупи. Тож, коли вимикати всю групу не потрібно, обленерго може вимкнути лише пів групи і більш точно розподілити навантаження на енергосистему", - розповіли в ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві на 16 грудня

У Києві 16 грудня максимальний час без світла становитиме чотири з половиною години, повідомляє компанія ДТЕК.

Нагадаємо, з метою забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами, Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.