З компанії Ахметова стягнули 11,5 млн грн: що відомо

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело перевірку ТОВ "Нафтогазенергія", що входить до складу енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, за результатами якої бюджет поповнився на 11,5 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що за результатами аналізу витрат спеціалісти АРМА виявили, що на оплату праці адміністративного персоналу було неправомірно віднесено витрати за договором управління, що призвело до недоплати відповідної суми до державного бюджету.

"Державна скарбниця поповнилася на 11,5 мільйона гривень завдяки чітким діям управління моніторингу. Важливо, що управитель визнав факт порушення і повністю виконав припис. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити максимальну прозорість та ефективність управління активами, сприяючи таким чином збільшенню надходжень до державного бюджету", — прокоментував Ігор Чулой, директор департаменту менеджменту активів АРМА.

В АРМА зауважують, що 2024 року надходження від управління склали понад 1 млрд 174 млн грн, що значно перевищує показник аналогічного періоду 2022 року (майже 35 млн грн), демонструючи суттєве зростання.

В АРМА нагадують, що раніше під час виїзної перевірки було виявлено порушення з боку ТОВ "Нафтогазенергія".

Зокрема компанія неправомірно включала витрати на добровільне медичне страхування працівників до витрат за договором управління на 2023-2024 роки, що призвело до недоплати 481 тис. 124,93 грн до державного бюджету.

Після рекомендації АРМА щодо виправлення порушення управитель визнав помилку і здійснив необхідну доплату до державного бюджету України.

Зауважимо, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало управителем арештованих активів ТОВ "Сервіс Ойл" (дочірня компанія "Бєлорусьнафта") ТОВ "Нафтогазенергія", що входить до складу енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Раніше ТОВ "Нафтогазенергія" задекларувало та сплатило до державного бюджету 7,569 млн грн, що вдвічі перевищує попередні показники у 3,75 млн грн.