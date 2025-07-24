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З кондитерського підприємства стягнули 29 млн грн: деталі

молоток, суд, книги
До держбюджету відшкодовано 29 млн гривень / Freepik

Кондитерське підприємство у рамках кримінального провадження перерахувало до держбюджету 29 млн гривень, яке мало б сплатити у вигляді податків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що кошти повернуто до бюджету у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, директор товариства у Вінницькій області впродовж трьох років свідомо не відображав у податковій звітності реальні обсяги доходів від продажу кондитерської продукції. Це призвело до ненадходження до державного бюджету понад 29 млн грн податку на прибуток.

"Порушення підтверджено результатами судової економічної експертизи. До моменту повідомлення про підозру керівник підприємства повністю визнав вину та добровільно сплатив усю суму збитків", - наголошують у прокуратурі. 

Там додають, що у зв’язку з цим прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Директор приватної компанії підозрюється у заволодінні коштами "Укрнафти" та ухиленні від сплати податків на майже 10 млн гривень.

Автор:
Світлана Манько