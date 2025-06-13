Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,02

EUR

48,08

+0,63

Готівковий курс:

USD

41,45

41,39

EUR

48,15

47,95

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

З початку маркетингового року Україна експортувала вже майже 40 млн тонн зерна

зерно
Україна у червні відвантажила понад 1,2 млн тонн зерна

Україна з початку 2024-2025 маркетингового року, що триває з липня по червень, станом на 13 червня експортувала 39,586 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. З цього обсягу 1,214 мільйона тонн було відвантажено у цьому місяці.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики і продовольства.

Станом на 12 червня минулого року загальний обсяг відвантажень становив 48,381 мільйона тонн, з яких 1,449 мільйона тонн було експортовано у червні.  

Експорт за культурами

З початку поточного сезону Україна експортувала:

  • пшениці – 15,392 млн тонн (у червні – 495 тис. тонн), 
  • ячменю – 2,312 млн тонн (7 тис. тонн), 
  • жита – 10,8 тис. тонн (0),  
  • кукурудзи – 21,289 млн тонн (713 тис. тонн).

Експорт борошна

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 13 червня оцінюється в 67,5 тис. тонн (у червні – 2,5 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 63 тис. тонн (2,4 тис. тонн).

Станом на кінець березня Україна експортувала 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур з початку 2024/25 маркетингового року. Лише у березні було відвантажено 3,206 млн тонн.

Автор:
Тетяна Бесараб