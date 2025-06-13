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З початку маркетингового року Україна експортувала вже майже 40 млн тонн зерна
Україна з початку 2024-2025 маркетингового року, що триває з липня по червень, станом на 13 червня експортувала 39,586 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. З цього обсягу 1,214 мільйона тонн було відвантажено у цьому місяці.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики і продовольства.
Станом на 12 червня минулого року загальний обсяг відвантажень становив 48,381 мільйона тонн, з яких 1,449 мільйона тонн було експортовано у червні.
Експорт за культурами
З початку поточного сезону Україна експортувала:
- пшениці – 15,392 млн тонн (у червні – 495 тис. тонн),
- ячменю – 2,312 млн тонн (7 тис. тонн),
- жита – 10,8 тис. тонн (0),
- кукурудзи – 21,289 млн тонн (713 тис. тонн).
Експорт борошна
Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 13 червня оцінюється в 67,5 тис. тонн (у червні – 2,5 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 63 тис. тонн (2,4 тис. тонн).
Станом на кінець березня Україна експортувала 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур з початку 2024/25 маркетингового року. Лише у березні було відвантажено 3,206 млн тонн.