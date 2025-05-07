З початку року Держенергонагляд обстежив понад 300 пошкоджених об'єктів електромереж

Протягом січня–квітня 2025 року представники територіальних органів Держенергонагляду, у складі відповідних комісій, здійснили технічне обстеження 331 пошкодженого об’єкта електричних мереж або їх складових, що належать до 16 операторів системи розподілу (ОСР).

Про це йдеться на сайті Державної інспекції енергетичного нагляду України

Ці огляди є критично важливим етапом у процесі відновлення електропостачання — саме після них визначається обсяг ушкоджень, тип обладнання, що потребує заміни, та формується перелік необхідних ремонтних робіт.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення було оглянуто понад 8200 енергооб’єктів, що належать до 21 ОСР. За результатами цих перевірок сформовано майже 9 тисяч дефектних актів — документів, які фіксують технічні пошкодження й необхідність заміни окремих елементів інфраструктури.

Такі огляди проводяться відповідно до Тимчасового порядку дій операторів систем розподілу. Цей порядок регламентує відновлення електропостачання населених пунктів, які були знеструмлені внаслідок пошкодження мереж через бойові дії, і діє на період воєнного стану в Україні.

Зазначимо, що в Україні запустили новий мобільний застосунок, який надає користувачам актуальну інформацію про стан енергомережі та доступність електроенергії в різних регіонах. Окрім цього, застосунок пропонує поради щодо підтримки балансу в енергосистемі.