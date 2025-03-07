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З початку року митники виявили порушень на 825 млн грн

З початку року митники виявили порушень на 825 млн грн
Протягом січня-лютого 2025 року митні органи зафіксували 1 467 порушень митних правил

Протягом січня-лютого 2025 року митні органи зафіксували 1 467 порушень митних правил на загальну суму 825 млн грн.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За 603 справами тимчасово вилучено товари та валюту на 77 млн грн, зокрема:

  • промислові товари – 58 млн грн;
  • продовольчі товари – понад 11 млн грн;
  • транспортні засоби – понад 6 млн грн;
  • валюта – 2 млн грн.
Фото 2 — З початку року митники виявили порушень на 825 млн грн

Також у 291 справі митницями застосовано штрафи на 10 млн грн, а до держбюджету вже стягнуто 10,5 млн грн, включно зі справами попередніх періодів.

До суду передано 807 справ на понад 167 млн грн. За результатами розгляду справ судами, з урахуванням попередніх періодів, було накладено стягнень, зокрема конфіскацію та штрафи, на загальну суму 1 млрд грн.

Нагадаємо, за січень 2025 року митниці Держмитслужби виявили 741 порушення митних правил на 206,6 млн гривень. Стягнуто штрафів на суму 3,7 млн гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко