З початку року понад 380 тисяч українців отримали довідку про доходи через портал "Дія"

З початку 2025 року 381,5 тисячі громадян скористались послугою отримання довідки про доходи через портал “Дія”. Вони отримали відомості з Державного реєстру про суми виплачених доходів і утриманих податків в електронному вигляді.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Довідки засвідчуються кваліфікованою електронною печаткою Державної податкової служби.

Ця послуга входить до переліку найпопулярніших податкових сервісів, доступних на порталі "Дія". Серед інших податкових послуг, якими активно користуються громадяни:

реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків для підлітків віком 14–18 років під час оформлення першого паспорта (ID14) — з початку року надійшло 16,2 тис. запитів;

реєстрація дитини в Державному реєстрі під час оформлення народження через послугу "єМалятко" — 22,2 тис. запитів;

перегляд цифрової картки платника податків у мобільному застосунку Дія — 13,6 млн запитів;

шеринг цифрових документів під час реєстрації, внесення змін або отримання відомостей з реєстру — 21,2 тис. запитів.

Крім того, фізичні особи – підприємці мають змогу подавати податкову звітність та заяви, а також отримувати довідки про об’єкти оподаткування, податковий борг і стан розрахунків з бюджетом — усе це через портал "Дія" в електронному форматі.

Розширення цифрових послуг спрощує комунікацію між громадянами та податковими органами, зменшує бюрократичне навантаження та сприяє прозорості у сфері адміністрування податків.

Нагадаємо, портал “Дія” відновив надання трьох послуг для бізнесу, дозволяючи швидко оновлювати дані ФОП та отримувати офіційні витяги без зайвих витрат часу.